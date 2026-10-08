Cyclope déchaîne la puissance du Phénix dans Marvel Tokon, le premier DLC sera disponible en novembre

Un costume plus classique sera aussi de la partie

Cyclope est déjà un combattant redoutable en temps normal, mais avec la Force Phénix en lui, peu de monde peut rivaliser avec lui. On découvre ce qu’il pourra faire dans Marvel Tokon avec l’aide d’une première bande-annonce de gameplay, où l’on peut voir que le personnage aura besoin d’utiliser en premier lieu des attaques normales afin d’accumuler l’énergie de la Force Phénix. Après avoir amassé des éclats solaires, Scott pourra réveiller le Phénix et faire beaucoup plus de dégâts, quitte à sacrifier un peu de PV au passage. Un pouvoir à double tranchant qui demandera donc un peu de maîtrise.

Si ce premier trailer nous montre Cyclope dans son costume sombre, Arc System Works savait très bien que les fans du personnage souhaitent jouer avec un costume plus classique qui n’évoquerait pas forcément la Force Phénix. Et bien cela tombe bien puisqu’un costume traditionnel sera aussi compris dans le DLC pour le personnage, avec la tenue jaune et bleue iconique du mutant.

Vous pourrez acheter le DLC Cyclope dès le 2 novembre prochain dans Marvel Tokon, sur PC et PS5. En attendant, le personnage sera aussi jouable à l’occasion de l’EVO France du 9 au 11 octobre.