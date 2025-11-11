Marvel Rivals vous invite au mariage de Rogue et Gambit, les deux nouveaux personnages de la saison 5

Après les horreurs liées aux zombies pour fêter dignement Halloween, notamment avec un nouveau mode de jeu PvE, Marvel Rivals s’apprête désormais à célébrer l’amour. Et pour cela, il convoque l’un des couples les plus iconiques des X-Men, avec deux nouveaux personnages jouables qui se partageront l’affiche lors de la saison 5, qui va bientôt démarrer.

Jaquette de Marvel Rivals
Marvel Rivals
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 06/12/2024

