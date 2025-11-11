Marvel Rivals vous invite au mariage de Rogue et Gambit, les deux nouveaux personnages de la saison 5

Un peu d’amour sur le champ de bataille

Ce sont donc Rogue et Gambit qui viendront se faire quelques papouilles dans Marvel Rivals au sein de la saison 5, quand ils ne seront pas trop occuper à se débarrasser de l’équipe adverse. On découvre à quoi ressemble le couple dans le jeu de NetEase avec une première vidéo, qui ne s’attarde pas sur le gameplay de chacun, mais sur le fait de teaser la saison 5 du jeu.

Remy LeBeau et Anna Marie étaient ici prêts à s’engager pour la vie sur Krakoa jusqu’à ce qu’une menace venue d’ailleurs vienne interrompre la fête. On ne pourra s’empêcher de noter qu’en dehors de deux tourtereaux, cette vidéo semble également teaser l’intégration prochaine de Cyclope au roster du jeu, puisqu’on le voit ici en tant qu’invité au mariage, alors que tous les autres personnages présents dans la vidéo sont déjà jouables au sein du hero-shooter. Peut-être pour la saison 6 ?

Marvel Rivals est actuellement disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.