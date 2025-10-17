Marvel Rivals aura bientôt droit à son premier mode PvE, Marvel Zombies

Jeff vs les zombies

Dans ce mode Zombies, Marvel Rivals vous demandera de nettoyer les rues de la menace des morts-vivants avec certains héros triés sur le volet. Il s’agit de Thor, Magik, Blade, le Punisher, et bien entendu, celui qui est la meilleure défense contre les zombies, Jeff le requin (quoi ?). Chacun de ces personnages possédera de nouvelles capacités uniques pour lutter contre les hordes d’ennemis qui vont se déverser sur vous, mais aussi contre la Reine des Morts, Wanda, et un Namor zombifié pour l’occasion. On découvre quelques extraits de gameplay dans une première vidéo.

Pour le moment, on ignore s’il s’agit d’un événement temporaire ou quelque chose qui est voué à rester sur le jeu. On pense malheureusement à la première option, puisque le jeu a souvent proposé des modes limités dans le temps. Ce mode PvE sera en tout cas accessible dans Marvel Rivals dès le 23 octobre prochain.

Marvel Rivals est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.