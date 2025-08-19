Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals

Parce qu’il n’y avait déjà pas assez de personnages Marvel comme ça

Le directeur créatif Guangyun Chen s’est entretenu avec le site MP1st à ce sujet et a confirmé que NetEase avait le droit d’introduire des personnages originaux dans Marvel Rivals, sans pour autant trop s’étendre sur le sujet. Lorsque le site lui demande si de tels personnages sont en cours de création, l’intéressé répond simplement par un traditionnel « restez connectés » pour en savoir plus dans un futur plus ou moins proche. On imagine qu’il y a tout de même certaines barrières à ne pas franchir sur les liens avec de ces nouveaux personnages avec ceux déjà créés, mais allez savoir. Galacta existe bien après tout.

Marvel Rivals n’a pourtant pas besoin de personnages originaux tant il lui reste encore des centaines de super-héros et super-vilains populaires à intégrer à son casting. Mais l’éditeur et Marvel comptent peut-être sur le fait que des personnages mineurs comme (justement) Galacta et Luna Snow, dont les apparitions étaient très limitées avant la sortie du jeu, soient aujourd’hui très reconnus, laissant ainsi la place à des personnages originaux qui pourraient connaitre le même destin.

Pour le moment, le hero-shooter se concentre sur quelques têtes bien connues comme Jean Grey et Blade, au cœur de la saison en cours.