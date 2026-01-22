Mario Kart World : Le mode Survie en équipes déboule à l’occasion de la version 1.5.0

C’est la faute au partenaire

Parmi les fonctionnalités inédites et intéressantes de Mario Kart World, le mode Survie prend probablement la première place. Ce format, qui permet d’opposer 24 pilotes dans une course à élimination via des checkpoints, amène toute l’excitation nécessaire en proposant des parties qui souvent se jouent à un fil. Et depuis le 21 janvier, le jeu de kart de Nintendo ajoute la possibilité de participer au mode Survie, en équipe, en ligne ou en local.

Cette déclinaison concerne aussi bien les binômes que les trios et les quatuors, en laissant l’IA combler les trous, s’il y en a. Les points fonctionnent évidemment par groupe, ce qui rajoute de l’intérêt à la course puisqu’un concurrent éliminé un peu tôt ne plombe pas forcément le reste de l’équipe. La victoire est à l’inverse garantie si les quatre membres franchissent le dernier checkpoint, ce qui parait logique.

À côté de cet ajout principal, d’autres correctifs viennent s’appliquer afin d’enlever quelques bugs, ce que vous pouvez consulter comme d’habitude sur le site officiel de Nintendo.