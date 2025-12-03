Mario Kart World se met à jour et change pas mal de choses avec sa version 1.4.0

Une mise à jour qui vous permet de jouer avec vos objets favoris

La mise à jour 1.4.0 de Mario Kart World est maintenant disponible sur Nintendo Switch 2, et va notamment vous permettre de créer des parties personnalisées avec vos objets préférés. Ainsi, libre à vous de paramétrer une course dans laquelle vous ne faites qu’enchaîner les éclairs, ou une autre où vous ne retrouverez que des carapaces bleues (on ne juge pas, si vous aimez souffrir…).

Et si on a désormais hâte de retrouver de nouveaux circuits, peut-être via des DLC, Nintendo commence à s’attaquer à l’un des problèmes majeurs du titre, les intercourses. Ces tracés qui sont souvent critiqués en raison de leur monotonie sont aujourd’hui corrigés, du moins en partie. Cette mise à jour se concentre surtout sur ceux de la Plage Koopa Troopa. Par exemple, toutes les courses qui se terminent dans cette zone vous demanderont d’effectuer deux tours dans cet endroit avant de franchir la ligne d’arrivée, au lieu d’un seul. Les tracés deviennent aussi un peu moins directs, offrant plus de virages.

Parmi les autres nouveautés, le nom du morceau en cours de lecture pourra à présent apparaitre en jeu si vous appuyez sur Pause, ce qui sera pratique pour les plus mélomanes d’entre vous. On notera également qu’il est possible de régler le volume de la musique via les paramètres de la manette, tandis que la fréquence de réapparition des pièces et des snacks est améliorée.

Le patch note complet de la version 1.4.0 de Mario Kart World est à retrouver sur le site officiel de Nintendo.