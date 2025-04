Mario Kart World : Voici la liste de tous les personnages jouables

C’est tout bonnement la star de la présentation de la Nintendo Switch 2, Mario Kart World risque de s’installer pour les prochaines années dans le top des ventes en participant qui plus est au line-up de lancement de la machine hybride japonaise. Si on a eu quelques infos et pas mal d’images sur le prochain jeu de course, on peut dresser d’ores et déjà un tableau des personnages jouables, ou tout du moins que l’on a vu sur un kart.