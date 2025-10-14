Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios

Un départ qui bouscule les plans de Vantage Studios

Marc-Alexis Côté est connu comme étant le producteur et surtout la personne en charge de la licence Assassin’s Creed chez Ubisoft. Son départ a été annoncé dans un mail de Christophe Derennes, co-PDG, relayé par IGN et Gautoz du média Origami, dans lequel on peut voir que Vantage Studios a tenté de le retenir, notamment en lui offrant plus de responsabilités et de poids au sein de cette nouvelle filiale :

« Bien que nous soyons déçus par sa décision, nous comprenons et respectons les attentes et priorités personnelles de MAC [Marc-Alexis Côté] vis-à-vis la création et le futur de Vantage Studios. Malheureusement, bien qu’il se soit vu offrir plusieurs opportunités de faire partie de l’équipe de direction et de définir notre orientation stratégique, MAC a respectueusement décliné l’offre et décidé d’entamer son prochain chapitre ailleurs. »

Si cette annonce pourra immédiatement mis en lien avec les récentes informations autour d’un épisode annulé d’Assassin’s Creed, qui devait se dérouler après la Guerre de Sécession aux États-Unis, il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives. Selon Gautoz, le poste qu’occupait Marc-Alexis Côté pourrait être relocalisé à Paris (pour être proche de la direction de Vantage Studios), ce qui est forcément plutôt loin du Québec, et ce qui pourrait expliquer pourquoi l’intéressé préfère laisser sa place. Pour autant, le fait que Derennes évoque des « attentes et priorités personnelles vis-à-vis la création et le futur de Vantage Studios » peut aussi laisser suggérer que ce départ ne s’est pas fait en douceur, et qu’il y a peut-être plus à creuser ici.

Extrait du mail d'annonce envoyé aux équipes par Christophe Derennes. La rupture n'a pas eu l'air toute douce. — Gauthier 'Gautoz' Andres (@gautoz.cool) 2025-10-14T15:13:52.877Z

Pour l’instant, seule la version de Vantage Studios est connue, Marc-Alexis Côté n’ayant pas encore commenté son départ. La licence Assassin’s Creed perd en tant cas sa tête pensante, ce qui aura forcément quelques conséquences.