Malgré son énorme démarrage, Monster Hunter Wilds ne se vend plus très bien aujourd’hui

La recette attire moins sur la durée

Avec 10 millions de ventes, Monster Hunter Wilds est sans doute déjà rentabilisé, mais Capcom a évidemment pour objectif de vendre le jeu sur la durée comme les précédents opus. Or, cet épisode voit ses ventes être considérablement ralenties aujourd’hui. Au cours du dernier trimestre, Monster Hunter Wilds ne s’est vendu qu’à 160 000 exemplaires supplémentaires, comme l’indique le dernier bilan de l’éditeur (rapporté par Push Square).

Ce qui est relativement peu pour un titre du genre, en témoigne les résultats de Monster Hunter Rise, sorti depuis des années, qui s’est vendu à 254 000 exemplaires durant la même période. Même Devil May Cry 5, qui n’est pas tout récent, a dépassé les 352 000 ventes durant ce trimestre, et si la licence a été boostée par la série animée de Netflix, le résultat est impressionnant.

Monster Hunter Wilds est bien entendu proposé à un tarif plus premium que les autres jeux cités ici, mais il est impossible de nier la contre-performance du titre moins d’un an après sa sortie. Sans un grand retournement de situation, cet opus a finalement peu de chance d’aller titilles le score de Monster Hunter World (qui certes, bénéficiait d’un parc de consoles installées plus grand), ce qui fera sans doute réfléchir Capcom sur la marche à suivre concernant les prochains épisodes.