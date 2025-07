Remedy admet que le lancement de FBC: Firebreak n’est pas celui espéré mais promet de tenir le coup

Pas question de perdre le Control pour autant

Derrière le million de curieux annoncé par Remedy, les ventes réelles de FBC: Firebreak sont plus timides. En témoigne les chiffres Steam, avec un pic de connexions qui ne monte pas au-dessus des 2 000 personnes, et un pic quotidien à environ 150 agents du Bureau qui ne lâchent pas l’affaire.

Des données qui restent tout de même peu suffisantes pour jauger l’intérêt autour du jeu, mais Remedy (via son directeur de communication Thomas Puha) reconnaît chez GameSpot qu’il avait espéré un bien meilleur lancement pour son shooter coopératif, tout en promettant qu’il se concentre désormais sur les retours de la communauté pour corriger le tir :

« Nous ne sommes pas naïfs ; nous espérions un meilleur lancement, mais l’équipe est extrêmement motivée pour continuer à développer le jeu et à répondre aux retours des joueurs. Nous avons déjà réagi pendant la semaine de lancement avec le patch 1.2, apportant d’importants changements au jeu. Comme le fait toujours Remedy, nous travaillerons avec des équipes plus petites à notre manière et tenterons de relever les défis avec créativité. »

L’arrivée du jeu sur les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Plus était un pari, mais Puha précise que de nouvelles personnes rejoignent le jeu tous les jours via ce moyen, agrandissant ainsi la communauté.

Il indique que le studio a déjà récolté des tas de données qui vont l’aider à mettre en place des correctifs rapides, notamment sur le système de progression. Les plans concernant le reste ne changent pas et Remedy prévoit toujours de lancer des nouveautés cette année, avec deux jobs supplémentaires.

FBC: Firebreak est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.