Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air

À la recherche du maître des cartes

Pour les débutants, une partie des nouveaux produits leur est directement adressée. Nous avons eu la chance de tester la boîte d’apprentissage accompagnée de vrais débutants et c’était plutôt bien construit. Évidemment c’est mieux avec une personne qui connaît déjà le jeu mais il ne fait aucun doute que cette boite est facilement utilisable sans connaître Magic au préalable.

Elle est composée de l’intégralité des accessoires pour les premières parties (jetons, plateau détaillé, d20 et livret de règles) ainsi que de deux decks de débutants. On ressent l’inspiration des tutoriels guidés de jeu vidéo car ici ces decks sont livrés dans un ordre précis avec une liste d’actions à suivre pour découvrir les différentes phases de combat et les interactions. Une fois les bases assimilées, il ne vous reste plus qu’à mélanger deux des 8 decks Jumpstart pour faire vos premiers vrais duels et découvrir les mécaniques de base de Magic mais aussi de cette extension.

Le système d’éléments d’Avatar rend la compréhension des couleurs de Magic plutôt intuitive. Attention cependant à ne pas confondre la philosophie des couleurs de Magic avec de simples éléments. Par exemple les maîtres du feu comme Azula ou Ozai sont dans la couleur noire et non pas rouge qui représente bien plus leur soif de pouvoir. Et la plupart des guerriers de la tribu de l’Eau sont sur des cartes blanches, privilégiant leur sens de l’ordre et de la discipline à la sagesse typique des cartes bleues.

Mais qu’en est-il de la qualité de l’extension pour les autres catégories de joueurs ? Les fans de la série et les collectionneurs pourront retrouver des scènes emblématiques et la quasi-totalité des personnages de la série originale. Malheureusement pas encore de Korra, mais au vu du rythme de sortie des collaborations, en particulier celles liées à Nickelodeon, ça ne saurait tarder.

On est ravi de voir le nombre de traitements artistiques différents sur les cartes. Cependant un petit ratage s’est glissé dans les cartes alternatives. Certaines sont uniquement des screenshots du dessin animé dans une qualité visuelle discutable. Dommage, un léger travail dessus aurait drastiquement amélioré leur qualité.

Et le gameplay ? Et la méta ?

Cela fait plusieurs extensions que certaines cartes avec un powerlevel trop élevé passent entre les mailles du filet. Est-ce volontaire ? Impossible d’en être sûr. Quoiqu’il en soit, Avatar ne déroge pas à cette règle. La vague de ban est arrivée début novembre, avec en tête de liste le départ de Vivi, mage noir égaré du format standard. Le but était évidemment de laisser à Avatar le champ libre pour impacter la méta.

Malgré ça, peu de cartes ressortent actuellement du lot. On peut citer tout de même le bébé taupe-blaireau. Un doubleur de mana sur une carte à seulement deux mana, qui aurait pu prédire sa puissance dès qu’il touche le plateau. En dehors du standard, dans les formats où les tuteurs sont plus répandus, Wan Shi Tong, bibliothécaire, fait également son petit effet, générant beaucoup de ressources pour peu cher.

Mention spéciale au retour des leçons et de l’archétype qui va avec. Pour les nouveaux, les leçons introduites dans l’extension Strixhaven sont accessibles depuis la réserve à l’aide de cartes avec la capacité Apprenez. Dans Strixhaven c’était donc des cartes à la puissance plutôt moyenne mais leur facilité d’accès et leur polyvalence faisaient leur force.

En revanche, pour Avatar, aucune carte n’a la capacité Apprenez, en standard c’est donc impossible d’aller chercher des leçons dans la réserve. En échange on a une relecture de la mécanique avec des synergies comptant le nombre de leçons dans le cimetière. Cela permet d’avoir des leçons plus puissantes qu’à l’époque. Dans les formats plus anciens, des leçons plus utiles permettent aussi un léger retour de cette mécanique.

Que vous soyez débutant, expérimenté ou juste fan d’Avatar le dernier maître de l’air, cette extension en offre pour tous les goûts. À voir cependant l’évolution de la méta en standard : le format qui connaît une chute de joueurs assez conséquente ces derniers temps peut-il maintenir une base de joueurs solide ? On regrette également l’augmentation des prix de tous les produits, directement liée au surcoût de l’utilisation de licences extérieures.