Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air : tout ce qu’il faut savoir sur le set « Univers Infinis »

Les 4 éléments mis à contribution

Avec cette collaboration entre Magic et Avatar, le dernier maître de l’air, l’objectif affiché est de rester fidèle au matériau d’origine (personnages, arcs narratifs, mise en scène des éléments) tout en proposant des mécaniques jouables en formats construits. Notamment, avec recherche d’authenticité et sur la transposition des moments clés de la série dans les cartes selon les intervenants de la présentation.

Le set couvre l’ensemble des trois Livres de la série, permettant de retracer le parcours d’Aang, Katara, Sokka, Toph et Zuko, jusqu’à l’affrontement final contre la Nation du Feu.

Pour coller à l’univers d’Avatar, Wizards introduit quatre mots-clés principaux, chacun associé à un élément :

Maîtrise du Feu : génère du mana rouge utilisable pendant le combat.

: génère du mana rouge utilisable pendant le combat. Maîtrise de l’Air : exile temporairement un permanent pour le relancer plus tard contre deux manas.

: exile temporairement un permanent pour le relancer plus tard contre deux manas. Maîtrise de l’Eau : permet de payer certains coûts en engageant artefacts ou créatures au lieu de dépenser du mana.

: permet de payer certains coûts en engageant artefacts ou créatures au lieu de dépenser du mana. Maîtrise de la Terre : transforme un terrain en créature avec des marqueurs +1/+1 ; le terrain revient engagé s’il est détruit ou exilé.

Ces mécaniques incarnent l’essence de la maitrise et influencent le tempo, la gestion des ressources et les stratégies de terrain. D’autres systèmes reviennent ou sont mis en avant, dont les Sagas recto-verso (qui deviennent des créatures), les Leçons, les jetons Indices, les Reliquaires et la capacité Épuisement déjà de retour après sa création cette année.

Un traitement artistique soigné

Comme souvent avec les extensions premium de Magic, Wizards of the Coast mise sur une grande diversité visuelle avec des artistes de talent. Nous avons ainsi :

Des cartes Source retraçant chaque épisode de la série, avec 61 cartes numérotées par Livre et épisode.

Des scènes panoramiques qui reconstituent les affrontements majeurs de la série en plusieurs cartes.

Des cartes Pose de combat sans bordure, dont certaines variantes Néon exclusives aux boosters collector.

Des cartes observations de terrain, ressemblant à des pages de journal et cartes à cadre élémentaire, jouant sur la symbolique des nations.

Des terrains pleine illustration, notamment une série consacrée à Appa.

Une carte ultra-collector attire déjà l’attention, celle de l’Avatar Aang premium sans bordure, illustrée par Bryan Konietzko, co-créateur de la série. Cette version n’existe qu’en anglais et uniquement en boosters collector.

En complément de l’extension principale, Wizards proposera également un Secret Lair Avatar : Le Dernier Maître de l’Air, comprenant des cartes exclusives inspirées notamment de l’iconique vendeur de choux (un running gag de la série).

Tous les formats de cette extension

L’extension sera disponible via les produits habituels du jeu de cartes Magic :

Boosters de jeu

Boosters collector

Boosters Jumpstart

Bundle et Bundle du commandant

Boîtes scéniques

Boîte d’apprentissage

Les packs d’Avant-première incluent cinq boosters de jeu, un booster Personnage classé, une carte promo Premium datée et un dé Spindown. Wizards of the Coast précise également que les codes TLA (Standard) et TLE (Éternel) coexisteront sur certains produits. De plus, contrairement à d’autres collaborations Univers Infinis, Avatar est légal en Standard. Le but étant de faire découvrir Magic à un public potentiellement plus large, issu de la fanbase de la série animée.

L’extension Magic: The Gathering | Avatar, le dernier maître de l’air sera disponible le 21 novembre prochain avec une semaine d’avant-premières du 14 au 20 novembre.