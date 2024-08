Toujours plus de licences Activision

Avec le rachat d’Activision par Microsoft, la firme américaine dispose de nombreuses licences pour alimenter le Xbox Game Pass. Récemment, c’est Call of Duty qui a été la vedette du service d’abonnement avec l’arrivée de Call of Duty Modern Warfare 3, et le prochain opus de la licence, Call of Duty: Black Ops 6, sera également disponible sur le Game Pass le jour de sa sortie.

bientôt. pas maintenant. mais BIENTÔT 🍎 pic.twitter.com/okgbuYNFQf — Xbox Game Pass 🇫🇷 (@XboxGamePassFR) August 6, 2024

Aujourd’hui, on apprend que Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sera le prochain jeu Activision a rejoindre toutes les éditions du Xbox Game Pass (PC, consoles et Ultimate). Il arrivera plus précisément le 8 août. Microsoft a également dévoilé que Mafia: Definitive Edition sera disponible le 13 août prochain. Déjà révélé en amont, Creatures of Ava rejoindra le service le jour de son lancement, soit demain.

D’après une source du site eXputer (qui a dévoilé plusieurs jeux du Xbox Game Pass avant leur annonce dont Crash Bandicoot), Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 et Spyro Reignited Trilogy devrait bientôt suivre le mouvement. En outre, cette même source annonce également la sortie d’Octopath Traveler II pour ce mois-ci sur le Xbox Game Pass.