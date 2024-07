Mafia: Definitive Edition arrivera sur le Xbox Game Pass dans le courant du mois d’août

Passez l’été à Lost Heaven

Le line-up du Xbox Game Pass pour le début du mois d’août n’est pas encore connu, du moins pas totalement, car on sait désormais que Mafia: Definitive Edition sera ajouté au sein de l’abonnement dès le 13 août prochain. Un ajout de taille pour le service, qui occupera les abonnés durant cette période estivale.

a re-made classic is on its way@mafiagame Definitive Edition is coming August 13! pic.twitter.com/SubPnun6Kp — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 30, 2024

Pour rappel, Mafia: Definitive Edition est un remake du tout premier Mafia, dans lequel on suit l’épopée de Tommy Angelo dans la ville de Lost Heaven, au fur et à mesure de son ascension au sein de la pègre locale. Cette nouvelle version du jeu affiche ce dernier sous son plus beau jour grâce à une refonte visuelle complète, tandis que les mécaniques de gameplay ont également été mises à jour pour mieux coller aux standards de notre époque. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test.