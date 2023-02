Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de février 2023

Chaque mois, Sony met à disposition plusieurs jeux à ses abonnés PlayStation Plus. Des titres accessibles « gratuitement » – enfin à condition d’avoir un abonnement actif, que l’on peut ajouter à sa bibliothèque. En janvier, on avait notamment eu le très chouette Star Wars Jedi: Fallen Order. Les jeux de février 2023 sont maintenant disponibles et l’on vous présente ces nouveautés PS Plus.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de février 2023 ?

Bien que la sélection ne plaira pas forcément à tout le monde, force est de constater que Février 2023 a su faire dans la diversité : on a une production indépendante, un jeu solo et un titre multijoueur, avec trois styles relativement variés. Du skate, de l’action aventure et de la coopération asymétrique. Sans plus tarder, on vous présente le line-up en vidéo, avec un petit bonus pour les joueurs de Destiny 2. Voici les jeux de février 2023 :

Sachez que les jeux sont d’ores et déjà disponibles au téléchargement, via leur page produit ou via l’onglet dédié au PlayStation Plus pour les abonnés Essentials. On rappelle aussi que la PlayStation Plus Collection ne sera bientôt plus offerte, donc dépêchez-vous d’ajouter les jeux à votre bibliothèque.