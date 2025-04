Mafia: The Old Country nous montrera plus de gameplay le 8 mai et devrait confirmer sa date de sortie

Pas de suspens pour ce qui est du programme

2K annonce que le panel lié à Mafia: The Old Country aura bel et bien lieu lors de la prochaine PAX East, peu importe les fuites involontaires autour du jeu. Vous en découvrirez un peu plus avec un trailer de gameplay qui sera diffusé le 8 mai prochain à 17 heures, heure de Paris, et qui sera suivi par une présentation un peu plus large qui devrait regorger de détails sur cet épisode un peu à part dans la série.

C’est donc là aussi que 2K devrait confirmer la date de sortie du jeu, qui, selon la fuite causée par Valve sur Steam, devrait être fixée au 8 août. Une période estivale habituellement peu chargée qui pourrait permettre au jeu d’avoir peu de concurrence, même en interne puisque Borderlands 4 (lui aussi édité par Take-Two) ne sortira qu’à la fin septembre, avant le rouleau-compresseur GTA 6 qui est toujours prévu pour la fin d’année.

Mafia: The Old Country est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.