Les sorties jeux vidéo de la semaine du 4 août (Mafia : The Old Country, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2…)

Les sorties jeux vidéo majeures de cette semaine

Une deuxième partie de l’été en pleine Sicile, ça ne se refuse pas vraiment non ? Eh bien cela tombe bien puisque ce n’est que dans quelques jours que l’on pourra se plonger dans Mafia : The Old Country. Un retour aux sources qui donne envie, mais reste à savoir si cela se confirme manette en main. Autre retour, mais plutôt via une suite logique, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, et notamment la nouveauté nous permettant de contrôler les Piliers en mode Versus.

Voici la liste des jeux qui sortiront cette semaine :

5 août

7 août

8 août

Mafia : The Old Country (PC, PS5 Xbox Series)

Retrouvez notre avis sur Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, tandis que celui sur Mafia : The Old Country nécessitera un peu plus de patience avant d’être consultable.