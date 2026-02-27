L’upscaling PSSR nouvelle génération arrive bientôt sur PS5 Pro, et Resident Evil Requiem sera le premier en à profiter

Une mise à jour est attendue en mars

Cette nouvelle mise à jour de la PS5 Pro a pour but d’améliorer la technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), déjà présente sur la machine. Avec l’aide d’AMD et son FSR 4, la nouvelle version du PSSR promet d’améliorer la netteté des images grâce à une IA qui va passer au peigne fin chaque pixel de l’écran, tout en maintenant une bonne cadence d’images par seconde. Et le premier jeu qui va profiter de cette version de la technologie, c’est le tout frais Resident Evil Requiem, comme l’indique Masaru Ijuin, Senior Manager chez Capcom sur le PlayStation Blog :

« La nouvelle version du PSSR nous a offert davantage de possibilités d’expression, grâce au traitement approprié de ces détails et particularités liées aux textures, qui sont traditionnellement plus difficiles à traiter en upscaling en raison de leur complexité. Nous espérons que vous pourrez découvrir ce niveau inédit d’horreur et de fidélité visuelle, ainsi que les nouvelles sensations de jeu qu’il procure. »

D’autres jeux suivront le mouvement au cours des prochains jours puisqu’une mise à jour globale de la PS5 Pro sera proposée dans le courant du mois de mars :

« Nous avons hâte d’en dévoiler davantage en mars, lorsque plusieurs jeux existants passeront à la version améliorée du PSSR. Une mise à jour du logiciel système sera également déployée à ce moment-là. En sélectionnant l’option d’amélioration de la qualité d’image PSSR dans les paramètres de la PS5 Pro, vous pourrez profiter du nouveau PSSR dans tous les jeux PS5 Pro qui prennent actuellement en charge cette technologie ! Après le lancement de la nouvelle mise à jour système le mois prochain, vous remarquerez peut-être que les graphismes de certains jeux sont nettement plus nets. »

La PS5 Pro va donc enfin pouvoir passer à un niveau supérieur tandis que Sony doit déjà regarder en direction de l’avenir, vers sa PS6. Plus d’informations seront partagées dès ce mois de mars concernant le PSSR de la PS5 Pro.