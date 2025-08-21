Lunar Strike : Un jeu d’aventure, d’exploration et de survie de type hard science-fiction dévoilé par Cognition Europe
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Si vous êtes client(e)s des univers proposés par les œuvres Le Problème à trois corps, 2001: l’Odyssée de l’espace, ou encore Seul sur Mars, alors cette annonce pourrait vous intéresser. Lors du post-show du Future Games Show diffusé hier soir en marge de la Gamescom 2025, une production vidéoludique axée hard science-fiction a été présentée : Lunar Strike. Chapeauté par Cognition Europe, une société basée en Belgique et composée de professionnels de l’imagerie, ce jeu d’aventure, d’exploration et de survie arrivera en 2026 sur PC et consoles.
Lancement prévu en 2026 sur PC et consoles
Souhaitant nous embarquer dans une expérience de jeu dépourvue de combats, ce titre nous mettra dans la peau d’une archiviste junior chargée d’assurer la préservation des documents scientifiques, culturels et personnels de la dernière colonie humaine installée au pôle Sud de la Lune, en 2119. Une mission qui se compliquera drastiquement lorsqu’un mystérieux sabotage mettra en péril la sécurité et l’avenir de la base toute entière.
Dans ce contexte, nous devrons apprendre à maitriser différents gestes de survie, liés notamment à la gestion de notre oxygène, de notre énergie et de notre temps, tout en poursuivant notre quête malgré les circonstances. Récupération de données, analyse de scènes de crime et d’artéfacts, hiérarchisation des informations obtenues… chaque archive que nous choisirons de conserver ou d’abandonner promet de façonner et modifier l’héritage de la colonie.
Rendez-vous l’an prochain pour découvrir Lunar Strike sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés