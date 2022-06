Lost in Play : le jeu à l’ambiance Gravity Falls annonce une version Switch

Lors du Future Game Show de Games Radar, Lost in Play est venu nous montrer un tout nouveau trailer afin de réveiller l’enfant qui sommeille en nous. Au premier coup d’œil, on remarque qu’il s’inspire d’une série animée assez populaire.

Si Gravity Falls avait son jeu vidéo ?

Lost in Play veut vous faire retrouver les joies de l’enfance avec une bonne dose d’imagination et d’insouciance. Le titre nous embarque dans les aventures d’un frère et d’un soeur : Toto et Gal. Perdus dans leur imaginaire délirant, ils vont devoir résoudre un tas d’énigmes pour rentrer chez eux. Ils croiseront des tonnes monstres bizarroïdes et autres créatures magiques.

L’une des particularités du titre est qu’il ne possède pas de dialogue, tout est communiqué de façon visuelle afin de parler à tous. On nous indique même que le jeu est fait pour toute la famille.

« Nous avons créé Lost in Play pour qu’il soit le genre d’expérience que les joueurs de notre génération puissent jouer devant leurs enfants », explique Yuval Markovich, co-fondateur du studio Happy Juice Games.

Entre les énigmes, les mini-jeux, et les batailles de cartes contre les Gobelins, vous aurez de quoi faire. L’ambiance et le style visuel rappelle évidemment la série animée Gravity Falls qui doit être très probablement une inspiration majeure. Ce nouveau trailer nous apprend également que Lost in Play aura droit à une version Switch en plus de la version PC via Steam. Il est attendu pour le 10 août prochain.