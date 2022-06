Lost in Play

Lost in Play est un jeu d'aventure de type point'n click où l'on suit un frère et une soeur, Toto et Gal, qui débordent d'imagination et qui vont tout faire pour retrouver le chemin de leur maison. Le jeu alterne donc entre la réalité et l'imagination des deux enfants, avec un monde rempli de mystères et et de bizarreries, avec plein d'énigmes à résoudre pour faire avance l'histoire, ainsi que plusieurs mini-jeux uniques.