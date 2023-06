Lords of the Fallen montre pas mal de gameplay et explique comment fonctionnent ses deux mondes

Ritual Studios annonce Fretless – The Wrath of Riffson, un RPG mêlant deck building et Heavy Metal

The Legend of Zelda : Un film serait sur le point d’être approuvé chez Nintendo et Universal

Shadows of the Damned s’offre un remaster à la surprise générale

Throne and Liberty : Le MMO d’Amazon et de NCSOFT dévoile un nouveau trailer avec un test technique en approche

Path of Exile 2 sort enfin de l’ombre avec du gameplay et un rendez-vous cet été

