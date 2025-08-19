Le point’n click Long Gone s’offre un peu de visibilité à la gamescom

Des zombies et des notes

« Des décennies ont passé : incarnez un survivant échoué dans un vieux quartier de banlieue. Explorez la vie secrète de personnes disparues depuis longtemps à travers leurs effets personnels oubliés et parcourez des rues envahies par la végétation dans cette aventure narrative en 3D, inspirée des jeux d’antan. »

Voici le pitch de Long Gone, tel qu’affiché en anglais sur sa page Steam. Présenté comme un jeu de plateforme en 2,5D, Long Gone est avant tout un jeu de survie et d’enquête, s’inspirant énormément des point’n click d’autrefois. Il s’agit donc d’un jeu hautement narratif, avec une histoire qu’on nous présente comme intimiste, aux commandes d’un personnage qui rappelle tout de même un peu Joel Miller. Linéaire, Long Gone nous permettra de trouver de nombreux éléments, allant des objets aux notes, et ainsi de reconstituer le passé de lieux depuis longtemps abandonnés à cause d’une invasion de zombies. Ces derniers représenteront évidemment une grande menace, mais il faudra aussi résoudre des énigmes et déjouer les pièges pour progresser.

L’enquête à travers les pixels

Pour ne pas tomber dans le piège des jeux ne se vendant que sur une direction artistique marquée, Hillfort Games a décidé de rendre presque tout interactif. Tout en renforçant la proposition artistique, ce choix permet de donner du corps à l’ensemble. Chaque tiroir, placard, boîte et armoire pourra être fouillé à la recherche d’informations ou de ressources. Une invitation à la lecture, mais également à l’expérimentation.

Collecter, combiner puis déposer fera partie de la routine tout au long de l’aventure. Dans une candeur presque touchante, les développeurs préviennent que tous les objets ne seront pas utiles. De nouveau présenté lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, Long Gone n’a pas encore de date de sortie sur PC. À ce jour, rien ne garantit non plus une localisation en français. À surveiller, donc, mais le tout semble prometteur.