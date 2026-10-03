Danzard Aniimo, où trouver la créature pour l’événement à durée limitée « Découverte d’Aniimo » ?

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Dans Aniimo, l’événement à durée limitée « Découverte d’Aniimo » vous entraînera à la poursuite d’espèces pour la plupart non présentes à l’état sauvage dans le monde ouvert. C’est le cas de Danzard, notre première espèce concernée, qui ne peut provenir que de l’évolution d’un Pomoeuf. Les travaux de recherche de l’institut Polaris vont pourtant vous aider à avancer sur vos découvertes, et notre guide et là pour recentrer toutes ces informations et vous aider à terminer cet événement dans les temps.

Où trouver Danzard dans Aniimo ?
Où trouver Danzard dans Aniimo ? // Source : ActuGaming

Pour lancer les recherches et permettre l’apparition de Danzard dans la zone délimitée, vous devrez consommer de l’Essence de Veine, qui se renouvellera gratuitement à chaque nouvelle période donnée, en sachant que les trois premières recherches ne vous consommeront pas d’Essence de Veine. Quand vous déclenchez une recherche, la famille de Pomoeuf et de Danzard apparaît pendant 10 min.

  • Période 1 : à partir du 25 septembre (3 jours)
  • Période 2 : à partir du 28 septembre (4 jours)
  • Période 3 : à partir du 2 octobre (3 jours)
  • Période 4 : à partir du 5 octobre (4 jours)

Lancez une recherche pour faire apparaître Danzard dans une zone limitée à environ 160 m au nord de la téléportation du Bois de la tour-aux-roses (coordonnées X = 0102, Y = 0962).

Missions de recherche « Enquête sur l’écologie »

Pour faire avancer vos recherches sur cet Aniimo, vous allez devoir accomplir pas moins de 12 missions de recherche, dont vous pouvez suivre l’avancée en bas à gauche du menu d’accueil de cet événement, et que nous vous retransmettons ci-dessous. A noter que vous pouvez faire évoluer vos Pomoeuf (dont provient Danzard) au niveau 25 avec une Pierre de rugissement si vous possédez une Âme tonitruante, autrement il deviendra un Pomawk. Attention, vous ne disposez que jusqu’au 9 octobre à 3h59 pour réaliser ces quêtes, ensuite ce ne sera plus possible puisque Danzard n’apparaît pas naturellement dans le monde ouvert. Vos seules manières de le récupérer sera d’utiliser un Oeuf parfait de Danzard (obtenu lors de ces quêtes) ou de faire évoluer un Pomoeuf).

 

Capturer des Aniimo

5 quêtes vous attendent pour cette première partie à savoir :

  • Capturez un total de 3 Danzard
    • Récompense : 1 x Culbuton
  • Capturez un total de 5 Danzard
    • Récompense : 1 x Culbuton
  • Capturez un total de 10 Danzard
    • Récompense : 2 x Culbuton
  • Capturez un total de 20 Danzard
    • Récompense : 1 x Oeuf parfait de Danzard
  • Capturez 1 Danzard de rang Elite ou supérieur
    • Récompense : 3 x Culbuton
    • Nous vous conseillons ici de lancer une Aniipod Ultra pour garantir le rang Elite

Pour ces quêtes, rien de difficile, rendez-vous à l’endroit que nous vous avons indiqué pour trouver vos Danzard. Nous vous conseillons d’utiliser des Culbuton pour les capturer plus facilement et de renouveler l’expérience jusqu’à ce que vous réusissiez toutes les quêtes et que vous obteniez 1 x Âme tonitruante et 5 x Culbuton.

Epreuves Aniimo

Une nouvelle série de quêtes vous attend, sans aucune difficulté là aussi, à savoir :

  • Vainquez 1 Aniimo pendant que Danzard est déployé
    • Récompense : 40 x Cristal de rosée des Plaines venteuses
  • Vainquez 3 Aniimo pendant que Danzard est déployé
    • Récompense : 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses
  • Vainquez 5 Aniimo pendant que Danzard est déployé
    • Récompense : 600 x Cristal de rosée des Plaines venteuses

Réussir ces quêtes vous permettra de récupérer 3 x Fruit psyché et 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses.

Compagnons Aniimo

Enfin, la dernière série de 4 quêtes qui vous sera demandée vous confiera de nouvelles tâches à réaliser :

  • Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 1 fois
    • Récompense : 10 x Fruit de croissance
  • Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 3 fois
    • Récompense : 15 x Fruit de croissance
  • Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 5 fois
    • Récompense : 20 x Fruit de croissance
  • Utilisez l’Ultime de Danzard 1 fois
    • Récompense : 20 x Fruit de croissance

Réaliser ces quatres quêtes vous permettra d’obtenir 100 x Cristal étincelant et 3 x Cristal de flux.

Centre de recherches

Selon votre progression dans les missions de recherche, vous pouvez débloquer différents bonus de recherche au centre de recherche et ainsi faciliter votre progression dans les découvertes concernant Danzard. Terminez le nombre requis de quêtes de recherche pour faire avancer votre jalon de recherche et gagnez un bonus de recherche appliqué en temps réel.

  • Secrets de nova : 4 recherches terminées
    • La probabilité de rencontrer Danzard pendant les recherches augmente jusqu’à 50%.
  • Secrets d’aptitude : 4 recherches terminées
    • Chances d’obtenir un Danzard parfait accrues jusqu’à 200%.
  • Secrets étincelants : 4 recherches terminées
    • Chances de rencontrer un Danzard Eclatan augmentées jusqu’à 100%

Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo dans notre page dédiée ci-dessous.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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