Danzard Aniimo, où trouver la créature pour l’événement à durée limitée « Découverte d’Aniimo » ?

Pour lancer les recherches et permettre l’apparition de Danzard dans la zone délimitée, vous devrez consommer de l’Essence de Veine, qui se renouvellera gratuitement à chaque nouvelle période donnée, en sachant que les trois premières recherches ne vous consommeront pas d’Essence de Veine. Quand vous déclenchez une recherche, la famille de Pomoeuf et de Danzard apparaît pendant 10 min.

Période 1 : à partir du 25 septembre (3 jours)

Période 2 : à partir du 28 septembre (4 jours)

Période 3 : à partir du 2 octobre (3 jours)

Période 4 : à partir du 5 octobre (4 jours)

Lancez une recherche pour faire apparaître Danzard dans une zone limitée à environ 160 m au nord de la téléportation du Bois de la tour-aux-roses (coordonnées X = 0102, Y = 0962).

Missions de recherche « Enquête sur l’écologie »

Pour faire avancer vos recherches sur cet Aniimo, vous allez devoir accomplir pas moins de 12 missions de recherche, dont vous pouvez suivre l’avancée en bas à gauche du menu d’accueil de cet événement, et que nous vous retransmettons ci-dessous. A noter que vous pouvez faire évoluer vos Pomoeuf (dont provient Danzard) au niveau 25 avec une Pierre de rugissement si vous possédez une Âme tonitruante, autrement il deviendra un Pomawk. Attention, vous ne disposez que jusqu’au 9 octobre à 3h59 pour réaliser ces quêtes, ensuite ce ne sera plus possible puisque Danzard n’apparaît pas naturellement dans le monde ouvert. Vos seules manières de le récupérer sera d’utiliser un Oeuf parfait de Danzard (obtenu lors de ces quêtes) ou de faire évoluer un Pomoeuf).

Capturer des Aniimo

5 quêtes vous attendent pour cette première partie à savoir :

Capturez un total de 3 Danzard Récompense : 1 x Culbuton

Capturez un total de 5 Danzard Récompense : 1 x Culbuton

Capturez un total de 10 Danzard Récompense : 2 x Culbuton

Capturez un total de 20 Danzard Récompense : 1 x Oeuf parfait de Danzard

Capturez 1 Danzard de rang Elite ou supérieur Récompense : 3 x Culbuton Nous vous conseillons ici de lancer une Aniipod Ultra pour garantir le rang Elite



Pour ces quêtes, rien de difficile, rendez-vous à l’endroit que nous vous avons indiqué pour trouver vos Danzard. Nous vous conseillons d’utiliser des Culbuton pour les capturer plus facilement et de renouveler l’expérience jusqu’à ce que vous réusissiez toutes les quêtes et que vous obteniez 1 x Âme tonitruante et 5 x Culbuton.

Epreuves Aniimo

Une nouvelle série de quêtes vous attend, sans aucune difficulté là aussi, à savoir :

Vainquez 1 Aniimo pendant que Danzard est déployé Récompense : 40 x Cristal de rosée des Plaines venteuses

Vainquez 3 Aniimo pendant que Danzard est déployé Récompense : 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses

Vainquez 5 Aniimo pendant que Danzard est déployé Récompense : 600 x Cristal de rosée des Plaines venteuses



Réussir ces quêtes vous permettra de récupérer 3 x Fruit psyché et 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses.

Compagnons Aniimo

Enfin, la dernière série de 4 quêtes qui vous sera demandée vous confiera de nouvelles tâches à réaliser :

Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 1 fois Récompense : 10 x Fruit de croissance

Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 3 fois Récompense : 15 x Fruit de croissance

Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 5 fois Récompense : 20 x Fruit de croissance

Utilisez l’Ultime de Danzard 1 fois Récompense : 20 x Fruit de croissance



Réaliser ces quatres quêtes vous permettra d’obtenir 100 x Cristal étincelant et 3 x Cristal de flux.

Centre de recherches

Selon votre progression dans les missions de recherche, vous pouvez débloquer différents bonus de recherche au centre de recherche et ainsi faciliter votre progression dans les découvertes concernant Danzard. Terminez le nombre requis de quêtes de recherche pour faire avancer votre jalon de recherche et gagnez un bonus de recherche appliqué en temps réel.

Secrets de nova : 4 recherches terminées La probabilité de rencontrer Danzard pendant les recherches augmente jusqu’à 50%.

Secrets d’aptitude : 4 recherches terminées Chances d’obtenir un Danzard parfait accrues jusqu’à 200%.

Secrets étincelants : 4 recherches terminées Chances de rencontrer un Danzard Eclatan augmentées jusqu’à 100%



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