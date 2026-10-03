Danzard Aniimo, où trouver la créature pour l’événement à durée limitée « Découverte d’Aniimo » ?
Dans Aniimo, l’événement à durée limitée « Découverte d’Aniimo » vous entraînera à la poursuite d’espèces pour la plupart non présentes à l’état sauvage dans le monde ouvert. C’est le cas de Danzard, notre première espèce concernée, qui ne peut provenir que de l’évolution d’un Pomoeuf. Les travaux de recherche de l’institut Polaris vont pourtant vous aider à avancer sur vos découvertes, et notre guide et là pour recentrer toutes ces informations et vous aider à terminer cet événement dans les temps.
Pour lancer les recherches et permettre l’apparition de Danzard dans la zone délimitée, vous devrez consommer de l’Essence de Veine, qui se renouvellera gratuitement à chaque nouvelle période donnée, en sachant que les trois premières recherches ne vous consommeront pas d’Essence de Veine. Quand vous déclenchez une recherche, la famille de Pomoeuf et de Danzard apparaît pendant 10 min.
- Période 1 : à partir du 25 septembre (3 jours)
- Période 2 : à partir du 28 septembre (4 jours)
- Période 3 : à partir du 2 octobre (3 jours)
- Période 4 : à partir du 5 octobre (4 jours)
Lancez une recherche pour faire apparaître Danzard dans une zone limitée à environ 160 m au nord de la téléportation du Bois de la tour-aux-roses (coordonnées X = 0102, Y = 0962).
Missions de recherche « Enquête sur l’écologie »
Pour faire avancer vos recherches sur cet Aniimo, vous allez devoir accomplir pas moins de 12 missions de recherche, dont vous pouvez suivre l’avancée en bas à gauche du menu d’accueil de cet événement, et que nous vous retransmettons ci-dessous. A noter que vous pouvez faire évoluer vos Pomoeuf (dont provient Danzard) au niveau 25 avec une Pierre de rugissement si vous possédez une Âme tonitruante, autrement il deviendra un Pomawk. Attention, vous ne disposez que jusqu’au 9 octobre à 3h59 pour réaliser ces quêtes, ensuite ce ne sera plus possible puisque Danzard n’apparaît pas naturellement dans le monde ouvert. Vos seules manières de le récupérer sera d’utiliser un Oeuf parfait de Danzard (obtenu lors de ces quêtes) ou de faire évoluer un Pomoeuf).
Capturer des Aniimo
5 quêtes vous attendent pour cette première partie à savoir :
- Capturez un total de 3 Danzard
- Récompense : 1 x Culbuton
- Capturez un total de 5 Danzard
- Récompense : 1 x Culbuton
- Capturez un total de 10 Danzard
- Récompense : 2 x Culbuton
- Capturez un total de 20 Danzard
- Récompense : 1 x Oeuf parfait de Danzard
- Capturez 1 Danzard de rang Elite ou supérieur
- Récompense : 3 x Culbuton
- Nous vous conseillons ici de lancer une Aniipod Ultra pour garantir le rang Elite
Pour ces quêtes, rien de difficile, rendez-vous à l’endroit que nous vous avons indiqué pour trouver vos Danzard. Nous vous conseillons d’utiliser des Culbuton pour les capturer plus facilement et de renouveler l’expérience jusqu’à ce que vous réusissiez toutes les quêtes et que vous obteniez 1 x Âme tonitruante et 5 x Culbuton.
Epreuves Aniimo
Une nouvelle série de quêtes vous attend, sans aucune difficulté là aussi, à savoir :
- Vainquez 1 Aniimo pendant que Danzard est déployé
- Récompense : 40 x Cristal de rosée des Plaines venteuses
- Vainquez 3 Aniimo pendant que Danzard est déployé
- Récompense : 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses
- Vainquez 5 Aniimo pendant que Danzard est déployé
- Récompense : 600 x Cristal de rosée des Plaines venteuses
Réussir ces quêtes vous permettra de récupérer 3 x Fruit psyché et 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses.
Compagnons Aniimo
Enfin, la dernière série de 4 quêtes qui vous sera demandée vous confiera de nouvelles tâches à réaliser :
- Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 1 fois
- Récompense : 10 x Fruit de croissance
- Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 3 fois
- Récompense : 15 x Fruit de croissance
- Utilisez n’importe quelle compétence de Danzard 5 fois
- Récompense : 20 x Fruit de croissance
- Utilisez l’Ultime de Danzard 1 fois
- Récompense : 20 x Fruit de croissance
Réaliser ces quatres quêtes vous permettra d’obtenir 100 x Cristal étincelant et 3 x Cristal de flux.
Centre de recherches
Selon votre progression dans les missions de recherche, vous pouvez débloquer différents bonus de recherche au centre de recherche et ainsi faciliter votre progression dans les découvertes concernant Danzard. Terminez le nombre requis de quêtes de recherche pour faire avancer votre jalon de recherche et gagnez un bonus de recherche appliqué en temps réel.
- Secrets de nova : 4 recherches terminées
- La probabilité de rencontrer Danzard pendant les recherches augmente jusqu’à 50%.
- Secrets d’aptitude : 4 recherches terminées
- Chances d’obtenir un Danzard parfait accrues jusqu’à 200%.
- Secrets étincelants : 4 recherches terminées
- Chances de rencontrer un Danzard Eclatan augmentées jusqu’à 100%
Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo dans notre page dédiée ci-dessous.
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