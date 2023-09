Voici la liste des jeux qui seront compris dans le Xbox Game Pass Core, qui remplace les Games with Gold

Quels sont les jeux compris dans le Xbox Game Pass Core ?

On sait maintenant quels seront les jeux qui seront proposés dans ce Game Pass allégé, qui peut faire penser à la Collection PlayStation Plus qui a aujourd’hui disparu. Il y aura donc non pas 25 jeux compris dans ce service, mais plutôt 36. L’abonnement est donc plus généreux que prévu, et il ne contiendra pas que des jeux issus des Xbox Game Studios.

Voici donc les jeux qui seront compris dans le Xbox Game Pass Core :

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Une belle petite sélection, avec des jeux indispensables, souvent pas forcément récents même si l’on note deux ou trois jeux qui sont sortis il y a peu de temps, à l’image de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ou Unpacking.

Pour rappel, le Xbox Game Pass Core sera officiellement lancé demain 14 septembre sur Xbox One et Xbox Series.