Games with Gold dévoile ses 2 derniers jeux pour août 2023 avant la fin du gold

Des jeux indépendants pour la fin

Il y a quelques jours, nous apprenions l’existence d’un nouveau palier pour le Game Pass, simplement appelé le Xbox Game Pass Core. Ce nouvel abonnement va remplacer le Xbox Live Gold, en proposant toujours du multijoueur en ligne et des offres exclusivités mais va troquer les Games with Gold contre un accès à un catalogue de jeu. Une option pas si mal puisque le Gold et le Game Pass faisaient un peu doublon pour les joueurs et joueuses et il faut bien avouer que les Games with Gold étaient devenus de moins en moins intéressants.

Quoiqu’il en soit, ce nouveau service sera lancé à la rentrée, ce qui veut dire que les jeux d’août seront les derniers proposés pour les abonnés Gold. Voici les jeux Games with Gold à venir dès le 1er août :

On y retrouve d’un côté un plateforme plutôt exigeant assez bien accueilli et de l’autre, un jeu de course qui rend hommage aux années 90. Ils seront donc accessibles mardi prochain jusqu’à la fin du mois.