Le nouveau studio du directeur créatif de Just Cause est déjà à la peine pour financer son jeu en monde ouvert

On commence à connaître la ritournelle

Cette fois-ci, c’est au tour du studio Liquid Swords d’être dans la panade. Sous la direction de Christofer Sundberg, l’une des têtes pensantes de la licence Just Cause ainsi que son directeur créatif, ce studio vient de souffler sa quatrième bougie mais pas l’ombre d’un jeu n’est à l’horizon. Ce n’est pas faute de travailler sur le sujet, mais tout se complique aujourd’hui. Liquid Swords annonce via son fondateur que des licenciements sont en cours et fait le vaine promesse que cela n’affecte en rien son ambition de réaliser son jeu en monde ouvert AAA :

« J’ai promis à nos employés et actionnaires de réussir et de bâtir un studio qui redéfinit le développement de jeux avec une petite équipe d’experts et un modèle de travail durable. Bien que nous ayons accompli une grande partie de cet objectif, l’évolution des conditions du marché nous a empêché de réussir dans les délais impartis. En conséquence, nous devons nous séparer de personnes talentueuses qui ont joué un rôle déterminant dans notre parcours. C’est incroyablement difficile, mais nous restons fidèles à notre vision et continuerons à travailler sur notre licence et notre premier jeu avec une équipe dédiée. »

Ce qui paraît difficile, car comme le souligne Game Developer, le studio avait pour ambition d’agrandir ses rangs pour en arriver au stade des 100 employés, ce qui n’est pas non plus énorme pour un tel projet. Avec ces licenciements, le défi s’annonce encore plus relevé, pour ne pas dire mission impossible.

Cette ambition avait fait suite à l’investissement de NetEase au sein de Liquid Swords en 2022. Pour le moment, l’entreprise chinoise n’a pas l’air de vouloir se rétracter du projet comme on a pu le voir ailleurs, mais en jetant un œil sur l’actualité récente, on peut se demander si l’histoire ne va pas se répéter.