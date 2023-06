Like A Dragon Infinite Wealth : Yakuza 8 sortira début 2024

Like A Dragon Infinite Wealth

Pas de gameplay ou d’informations concrètes sur le jeu, mais Ryu Ga Gotoku Studios nous offre tout de même une belle scène dans la vie d’Ichiban Kasuga. On le voit se réveiller sur une plage sans trop comprendre ce qu’il fait là. C’est la réaction des personnes autour qui lui font comprendre qu’il est nu, et la présence d’un plan avec le mot Hawaii qui nous font comprendre où il est.

Si vous aviez un doute sur le fait qu’il s’agisse bien de Yakuza 8 et non pas d’un spin-off, le site officiel Xbox précise bien qu’il s’agit du RPG que l’on connaissait déjà et qui réunissait Ichiban et Kazuma Kiryu, ce qui se confirme avec les nouvelles images sur le site officiel. Et donc même si on nous parle uniquement du PC, de la Xbox One et de la Xbox Series, le jeu était déjà annoncé également sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Et ce Like A Dragon Infinite Wealth arrivera début 2024 pour bien occuper les fans de JRPG qui auront de quoi faire avec aussi au moins Persona 3 Reload et Final Fantasy 7 Rebirth. On rappelle qu’on en apprendra probablement un peu plus sur ce Yakuza 8 puisque RGG Studios fera sa propre conférence ce vendredi.