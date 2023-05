RGG Summer Summit 2023 : Le studio derrière les Yakuza/Like a Dragon organisera son événement en juin

Une date pour Gaiden ?

RGG Studio a annoncé ce week-end que son RGG Summer Summit 2023 aura lieu le 16 juin à 5 heures du matin chez nous. Autant dire qu’il faudra se lever tôt pour voir le show en direct et savoir tout ce que la licence Like a Dragon a dans les cartons.

Parmi les choses que l’on peut attendre, on peut imaginer quelques nouvelles autour de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, cet épisode spin-off censé faire le pont avec Yakuza 6 et Like a Dragon 8, qui est prévu pour cette année 2023 aux dernières nouvelles.

Naturellement, les fans de la saga espèrent aussi avoir plus de détails sur Like a Dragon 8, qui n’a présenté qu’un court teaser mettant en avant Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu. Il y a peu de chances pour qu’une date soit annoncée pour cet épisode, mais en apprendre un peu plus serait déjà une victoire.

Rendez-vous donc le 16 juin prochain pour votre dose de bagarre.