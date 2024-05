Étant donné qu’elle se rapproche doucement mais sûrement de sa fin de vie, Nintendo devant présenter sa prochaine console dans les mois à venir, nous pensons que c’est le bon moment pour vous proposer notre sélection des meilleurs titres à (re)découvrir sur la machine japonaise. Rappelons que celle-ci est non exhaustive, entièrement subjective et que nous nous sommes principalement focalisés sur les productions exclusives à cette plateforme, à quelques exceptions près.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titre de lancement phare de la Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est un chef-d’œuvre aux yeux d’une très grande partie du public. Révolutionnant la licence TLOZ ainsi que la façon de concevoir un monde ouvert dans un jeu vidéo, grâce notamment à la liberté d’approche totale offerte par son gameplay et son univers à la fois varié et complet, il nous invite à retrouver le célèbre héros Link. Se réveillant amnésique après avoir dormi pendant un siècle, celui-ci a pour mission de vaincre à nouveau le puissant Ganon dont la résurrection a laissé derrière lui un royaume d’Hyrule en ruines.

Suite au succès rencontré par cet opus, Nintendo a enrichi une expérience de base déjà conséquente avec deux DLC, Les épreuves légendaires et L’Ode aux prodiges, la même année. Outre l’introduction du mode de difficulté Expert, de l’Amulette de téléportation et de divers objets cachés à récupérer, le premier nous propose de progresser à travers près d’une cinquantaine d’arènes différentes en commençant sans équipement et dans le but de renforcer la puissance de notre épée de légende. Quant au second, il nous permet essentiellement d’en apprendre davantage sur le passé de personnages importants du scénario principal.

Mario Kart 8 Deluxe

Ne s’agissant pourtant que d’une « simple » version améliorée et plus complète du jeu de course sorti sur Wii U en 2014, Mario Kart 8 Deluxe est le titre qui s’est le mieux vendu sur la console hybride et cela devrait rester le cas encore un long moment. Il faut dire qu’avec son gameplay arcade très bien huilé et amusant, un contenu de lancement dense (48 circuits, plus de quarante personnages jouables, multijoueur à quatre en écran partagé et à douze en ligne…), et sa réalisation visuelle et sonore quasiment sans faille, il cochait d’emblée toutes les cases pour attirer un large public.

Bien que cela n’ait pas été du goût de tout le monde, les développeurs ont également saisi l’occasion pour rallonger sa durée de vie en proposant une vague de six extensions payantes de début 2022 à fin 2023. Ces derniers ajoutent essentiellement au roster huit personnages (Diddy et Funky Kong, Pauline, Peachette, Kamek, Flora Piranna, Wiggler et Birdo) et 48 pistes, inédites ou provenant d’anciens épisodes de la saga et entièrement modernisées, telles que la Corniche Champignon, Cité Sorbet et Bois Vermeil.

Stardew Valley

S’il y a bien un jeu indépendant à faire tranquillement en solo ou en multijoueur sur sa Switch, c’est Stardew Valley. Véritable petite pépite chapeautée par une seule personne au sein du studio ConcernedApe, ce RPG orienté simulation agricole nous permet d’incarner notre propre avatar qui vient d’hériter de la veille ferme de son grand-père. Basée à Stardew Valley, nous devons essayer de la remettre progressivement en état, tout en trouvant du temps à accorder aux autres habitant(e)s des environs pour bâtir des relations amicales ou amoureuses solides et afin de rendre à la région son charme d’antan.

Super Mario Odyssey

Réussissant à bousculer encore davantage les codes de la franchise Super Mario et de la conception des platformers 3D que ne l’avaient fait les jeux Super Mario Galaxy sur Wii vers la fin des années 2000, Super Mario Odyssey est un indispensable du catalogue de la Nintendo Switch. Outre un scénario on ne peut plus classique consistant à sauver la princesse Peach des griffes de Bowser, cet épisode nous emmène dans une incroyable odyssée à travers différents mondes (Pays des Gratte-ciel, des Sables, de la Forêt…) regorgeant de lunes de puissance à récupérer et de secrets à dénicher. L’occasion idéale pour Mario et Cappy, un habitant du pays des Chapeaux, de libérer tout le pouvoir de la casquette du protagoniste, lui permettant notamment de se « chapimorphoser » en ses ennemis.

La trilogie Xenoblade Chronicles

Si elle a fait ses armes sur Wii dans un premier temps, il ne serait pas exagéré d’affirmer que c’est sur la console hybride de Nintendo que la saga de JRPG Xenoblade Chronicles a connu son réel âge d’or. Préférant d’abord nous raconter les aventures de Rex et Pyra dans Xenoblade Chronicles 2 fin 2017, Monolith Soft a ensuite offert une seconde jeunesse au premier opus de la série, celui avec Shulk, en mai 2020 et sorti le troisième et dernier épisode, mettant notamment en scène les personnages de Noah et Mio, en juillet 2022.

Pourquoi ? Disons que c’est une façon de nous faire comprendre que c’est dans cet ordre qu’il faut jouer pour suivre et comprendre naturellement l’histoire et l’évolution de son univers, quitte à se confronter à un (brutal ?) retour en arrière en matière de gameplay et de graphismes. Plus concrètement, voici la chronologie précise à suivre : Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country (DLC stand-alone payant), Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles Definitive Edition (DLC gratuit Un Avenir commun inclus), Xenoblade Chronicles 3 et Xenoblade Chronicles 3: Un avenir retrouvé (DLC payant).

Hollow Knight

Autre production à (re)découvrir sur Switch en attendant d’avoir peut-être un jour des nouvelles de sa suite Silksong, Hollow Knight est un metroidvania en 2D indépendant créé par le studio australien Team Cherry. Acclamée par la critique et le public à sa sortie pour l’excellente qualité de son gameplay et de sa direction artistique entièrement dessinée à la main, cette pépite nous invite à contrôler un personnage partant explorer le vaste monde de Hallownest afin d’en percer tous les secrets. Une quête au combien périlleuse et jonchée de défis divers et variés à relever, d’autant plus avec les mises à jour de contenu gratuites déployées par les développeurs pour consolider son succès : La Troupe Grimm et Rêves Cachés.

Super Mario Party

Que serait une console Nintendo sans au moins un party game dans l’univers de Mario ? Faisant suite à Mario Party 10, Super Mario Party remplit très bien cette fonction. Jouable seul(e) ou jusqu’à quatre en local ou en ligne, cet épisode nous invite à passer du bon temps en compagnie d’une vingtaine de personnages (Mario, Luigi, Yoshi, Wario, etc.) voulant s’adjuger la victoire dans le cadre de 80 mini-jeux inédits et de différents modes de jeu tous plus funs les uns que les autres. Alors, qui sera capable d’acquérir un maximum d’étoiles à la fin de la partie ?

Super Smash Bros. Ultimate

N’ayant jamais eu à rougir devant les séries phares des jeux de combat telles que Street Fighter, Tekken ou encore Mortal Kombat, Super Smash Bros. a fait son grand retour fin 2018 sur Switch avec Super Smash Bros. Ultimate. Associant des mécaniques plutôt simples à comprendre mais difficiles à maitriser pleinement à un contenu de lancement riche (74 combattant(e)s, 103 terrains, mode Histoire…), ce titre a rencontré un tel succès auprès des joueurs et des joueuses qu’il a accueilli de nombreuses mises à jour gratuites et payantes durant les quasiment trois années qui ont suivi. Celles-ci avaient essentiellement pour but d’ajouter des personnages inédits au roster à l’image de Joker (Persona 5), Banjo & Kazooie (Banjo-Kazooie), Min Min (ARMS), Kazuya (Tekken) et Sora (Kingdom Hearts) pour ne citer qu’eux.

Tetris 99/Pac-Man 99/F-Zero 99

Bien qu’il faille obligatoirement posséder un abonnement actif au Nintendo Switch Online pour en profiter, Tetris 99, Pac-Man 99 et F-Zero 99 ont tous réussi à s’attirer les faveurs du public. Adaptant intelligemment les concepts de chacune de ces célèbres licences du jeu vidéo en Battle Royale, ces trois titres nous proposent d’enchainer les parties rapides dans l’unique but d’aller chercher le top 1. Notez que la firme de Kyoto a également proposé Super Mario Bros. 35, un Super Mario en 2D dans la même veine, fin 2020. Malheureusement, il ne pouvait opposer que 35 joueurs/joueuses maximum en ligne et n’était disponible que pendant une durée limitée, pendant la période célébrant le 35ème anniversaire du plombier moustachu. Oui, c’est dommage.

Super Mario Maker 2

Alors que les serveurs de son premier épisode ont fermé début avril dernier, Super Mario Maker 2, lui, est toujours accessible pour notre plus grand plaisir. Présenté comme un jeu de plateformes de type bac à sable, il nous place dans la peau d’un créateur ou d’une créatrice de niveaux similaires à ceux présents dans les titres Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World et New Super Mario Bros. U. Si cette facette ne nous plait pas, il est aussi possible de se contenter d’essayer de terminer ceux partagés par les autres. Jouable en solo, en multijoueur local ou en multijoueur en ligne, les diverses mises à jour de contenu déployées par Nintendo après son lancement fin juin 2019 ont notamment ajouté davantage de mécaniques de gameplay ainsi que la possibilité de créer des stages Super Mario 3D World et même nos propres mondes.

Fire Emblem: Three Houses

Commercialisé pendant l’été 2019, Fire Emblem: Three Houses est un RPG tactique intégrant des combats au tour par tour et relativement accessible pour le genre. Nous invitant à suivre l’histoire d’un ou une mercenaire nomade nommé(e) Byleth par défaut, celui ou celle-ci intègre l’Académie des officiers de Fódlan en tant que professeur(e). En choisissant d’enseigner dans une des trois maisons parmi les Aigles de jais, les Lions de Saphir et les Cerfs d’or, il ou elle va être amené(e) à côtoyer des personnages différents et surtout à bouleverser le destin du continent reposant sur l’équilibre des puissances entre l’Empire d’Adrestia, le Saint Royaume de Faerghus et l’Alliance de Leicester. Si l’expérience de base vous séduit, sachez que la production nippone a accueilli plusieurs DLC étoffant son contenu, dont un appelé Ombres Embrasées ajoutant un scénario parallèle mettant en scène la maison des Loups de cendre.

Astral Chain

Si la réputation de PlatinumGames en a pris un coup ces dernières années, essentiellement à cause de l’échec commercial qu’a été Babylon’s Fall, il serait dommage d’oublier que tout n’a pas été catastrophique non plus pour le studio japonais. Pour preuve, Astral Chain fait partie des meilleurs jeux disponibles sur Nintendo Switch, notamment grâce à son gameplay très bien huilé. Se déroulant dans une version futuriste de la planète Terre, nous y incarnons un personnage appartenant à une unité spéciale de la police de la cité de l’Arche. Son rôle ? Protéger l’humanité des Chimères, des créatures venues tout droit d’une autre dimension.

Luigi’s Mansion 3

En attendant de (re)découvrir le deuxième opus de la série dans un portage HD d’ici quelques semaines, il nous semble pertinent de rappeler l’existence de Luigi’s Mansion 3 sur Switch depuis Halloween 2019. Jouable en coopération avec un ou une autre personne, cet épisode amène Luigi à séjourner à l’hôtel de La Dernière Escale en compagnie de Mario, Peach et Toad. Toutefois, tout ne va pas se passer comme prévu et ses amis vont se faire capturer par le Roi Boo, son ennemi juré revenu le hanter. Encore une fois, le plombier moustachu à la casquette verte doit donc prendre son courage à deux mains et s’équiper de la toute dernière version de l’aspirateur Ectoblast GL-U pour chasser les fantômes présents sur sa route et sauver ses camarades.

Animal Crossing: New Horizons

Si nous vous demandons d’associer le mot « confinement » à un jeu vidéo, auquel pensez-vous ? Logiquement, cela devrait être Animal Crossing: New Horizons. Lancé en mars 2020, le simulateur de vie de Nintendo a fait un immense carton sur la console hybride avec plus de 45 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Ici, par le biais de son agence de voyages, l’iconique Tom Nook nous propose de partir vivre sur une île paradisiaque vierge afin de l’adapter à notre vision de la vie en société. L’opportunité idéale pour profiter d’un moment de détente et d’évasion tout en explorant les moindres facettes des lieux.

En plus d’inclure plusieurs nouveautés pour la saga comme un système de craft et une personnalisation de l’environnement plus profonde, cet épisode a accueilli de nombreuses mises à jour de contenu par la suite dont un DLC payant, Happy Home Paradise, nous invitant à créer des maisons de vacances pour divers clients.

Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak

A défaut de posséder Monster Hunter World dans son catalogue, la Switch peut compter sur Monster Hunter Rise pour attirer et combler les fans de la célèbre saga de jeux de chasse de Capcom. Disponible depuis mars 2021, cet action-RPG nous incite à explorer un monde inspiré du Japon d’antan afin de terrasser un panel varié de monstres, dont la bête légendaire menaçant le village de Kamura, aux côtés de notre Chumsky et Palico et à l’aide de notre Filoptère.

Si vous avez apprécié ou appréciez en ce moment même votre périple, sachez que vous pouvez faire considérablement grossir la durée de vie du titre avec son extension payante Monster Hunter Rise: Sunbreak. En vente depuis fin juin 2022, elle vous emmènera à la poursuite d’ennemis inédits, à l’image du dragon ancien Malzeno, dans le but de protéger l’avant-poste lointain d’Elgado.

Metroid Dread

Alors que les fans de Metroid attendent désespérément de voir refaire surface un certain Metroid Prime 4, c’est finalement Metroid Dread qui est devenu le phare de la franchise sur la plateforme hybride de Nintendo. Sorti fin 2021, cet opus, le cinquième de la série principale, nous invite à suivre Samus Aran partant enquêter sur une étrange transmission envoyée depuis la planète ZDR. Une fois sur place, la chasseuse de primes intergalactique se retrouve à devoir combattre de redoutables formes de vie extraterrestres tout en étant contrainte de fuir les robots meurtriers E.M.M.I. qui peuvent l’éliminer en quelques coups seulement. Une situation délicate à laquelle elle ne peut espérer survivre qu’en usant intelligemment de son canon Omega et pouvoir de camouflage.

Légendes Pokémon: Arceus

Bien qu’il se soit moins vendu que la majorité des autres jeux Pokémon commercialisés sur Switch, Légendes Pokémon: Arceus est pourtant le seul méritant de figurer dans cette sélection à nos yeux. Redéfinissant l’ensemble du concept éculé propre à la série depuis des années et des années, cet action-RPG en monde ouvert nous emmène à Hisui, l’ancien nom donné à l’époque féodale à Sinnoh (Pokémon Diamant, Perle et Platine). Dans la peau d’un aventurier ou d’une aventurière, notre avons principalement pour mission d’explorer la région afin de contribuer à la création du tout premier Pokédex. Un voyage scientifique qui nous amènera également à enquêter sur les mystères entourant l’énigmatique Pokémon légendaire Arceus.

Kirby et le Monde Oublié

Considéré par Shinya Kumazaki et HAL Laboratory eux-mêmes comme un « tournant » pour la série Kirby, à l’image de Breath of the Wild pour la licence The Legend of Zelda, Kirby et le Monde Oublié est un jeu de plateformes qui a su charmer le public lors de sa sortie en mars 2022. Aspiré par un mystérieux vortex apparaissant dans le ciel de la planète Pop, la mignonne boule rose se retrouve propulsée dans un monde inconnu où la nature a repris ses droits sur les vestiges d’une civilisation inconnue. Dans le but de rentrer chez elle, elle doit alors aider son nouvel ami Elfilin à sauver le peuple des Waddle Dees du clan malveillant de la meute des bêtes. Comment ? Essentiellement en exploitant correctement les nombreux pouvoirs et possibilités de transformations à sa disposition dans les vastes environnements en 3D qu’elle peut arpenter librement.

Splatoon 3

S’il est vrai qu’il n’a peut-être pas autant la cote que son prédécesseur auprès des fans de la saga, Splatoon 3 fait partie des meilleures productions disponibles sur Nintendo Switch. Prenant place dans la région aride de la Contrée Clabousse, elle nous jette au cœur d’affrontements multijoueurs à coups d’encres et de peintures toujours plus survoltés et divertissants que par le passé. De plus, un mode Histoire, nous narrant le combat entre Numéro 3 et l’armée octarienne, et coopératif intitulé Salmon Run, nous demandant de repousser par tous les moyens des hordes de Salmonoïdes, sont présents.

Notez aussi que les développeurs ont continué d’alimenter le titre en contenu inédit gratuit et payant après son lancement, notamment par l’intermédiaire d’un DLC solo, Tour de l’Ordre, nous proposant de gravir ce fameux bâtiment du même nom dans la peau de Numéro 8.

Bayonetta 3

Attendu et réclamé pendant des années et des années par le public, Bayonetta 3 a enfin vu la lumière fin 2022. Toujours chapeauté par PlatinumGames, le beat them all met à nouveau en scène la célèbre sorcière de l’Umbra dans une aventure qui, cette fois-ci, l’amène à se confronter aux homonculus, des armes biologiques menaçant de détruire la réalité. Outre les nombreux pouvoirs démoniaques à sa disposition et la possibilité de voyager à travers le monde et les dimensions, elle peut compter sur la présence de plusieurs allié(e)s à ses côtés pour sortir vainqueur de cet affrontement, à l’image de Viola et Jeanne.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Davantage qu’une simple version 1.5 de Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est une suite en bonne et due forme de l’action-RPG commercialisé en mars 2017 dans laquelle Link doit se confronter à des forces maléfiques qui semblent en grande partie liées au roi démon Ganondorf. Comme pour son prédécesseur, le socle de l’expérience de jeu imaginée par Nintendo repose sur une totale liberté d’approche des moindres recoins d’Hyrule à l’aide de capacités inédites : Emprise, Amalgame, Infiltration et Rétrospective. Une tâche loin d’être aisée étant donné que la taille du Royaume gagne considérablement en verticalité ici, en incluant l’exploration de ses îles célestes et de ses profondeurs en plus de sa surface.

Pikmin 4

Annoncé pour la première fois en 2015, il aura fallu prendre son mal en patience avant que Nintendo daigne enfin accorder le crédit qu’il mérite à Pikmin 4. Sorti au cours de l’été 2023, ce jeu d’aventure et de réflexion nous invite à suivre les signaux de détresse laissés par un groupe de voyageurs de l’espace en perdition sur une planète inconnue. Pour progresser à travers les différents puzzles et environnements conçus par les développeurs, nous pouvons heureusement compter sur le soutien des Pikmin ainsi que celui d’Otchin, notre adorable compagnon canin. Attention cependant, si avancer de jour est plutôt chill, des défis plus retords nous sont imposés la nuit.

Super Mario Bros. Wonder

Disponible depuis octobre 2023, Super Mario Bros. Wonder est la production idéale pour conclure cette sélection des meilleurs titres de la Switch. Revenant au traditionnel concept du plateformer 2D et jouable en solo ou jusqu’à quatre en local et en ligne, cet épisode coloré nous demande à nouveau d’aider Mario et ses camarades à vaincre le terrible Bowser qui met ici en péril le Royaume des Fleurs du prince Florian. Afin d’y parvenir, il faut apprendre à maitriser les mécaniques de jeu inédites mises en place par l’entreprise nippone, à savoir les fleurs prodiges, pouvant modifier drastiquement le visage et l’ambiance des divers stages présents, la pomme d’éléphant, la fleur à bulles ou encore le champignon foreuse.

On rappelle encore une fois que la liste proposée ici est subjective et susceptible de légèrement grossir dans le cas où la Switch vienne à accueillir d’autres jeux majeurs d’ici la commercialisation de la console qui lui succèdera. N’hésitez pas non plus à nous dire si vous validez, ou non, cette sélection et quels sont pour vous les meilleurs titres de la plateforme hybride de Nintendo.