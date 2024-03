Même Ryu Ga Gotoku Studio est surpris du démarrage historique de Like a Dragon: Infinite Wealth

La licence change ses habitudes

Peut-être que les plus optimistes au sein du studio espéraient un tel démarrage, mais Masayoshi Yokoyama, scénariste et co-réalisateur du titre, n’y pensait pas vraiment. C’est dans une interview chez 4gamer (relayée par VGC) que l’intéressé s’est exprimé sur le démarrage historique de cet épisode, en révélant être assez surpris dans la mesure où les jeux de la saga sont plutôt des long sellers, des titres qui se vendent sur la durée :

« Nous avons publié un communiqué de presse expliquant que Infinite Wealth s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde en une semaine après sa sortie, et c’est vraiment une vitesse que nous n’avions jamais connue auparavant. Pour Like a Dragon, les jeux se vendent sur le long terme, plutôt que dès le départ. C’est le cas depuis les débuts de la série. Après tout, il y a une base de joueurs qui est principalement composée d’adultes, donc rien ne les presse vous voyez ? Les gens entendent parler des jeux par leurs amis, ils les rencontrent par hasard, et c’est ainsi que le bouche à oreille fonctionne. C’est pourquoi la façon dont Infinite Wealth a démarré a été assez surprenante. »

Si le précédent épisode de la saga avait amorcé un changement pour la série, c’est donc cet opus qui confirme que la licence a désormais beaucoup de fans qui n’attendent que de se jeter sur les nouveautés. Et quand on voit la qualité de Like a Dragon: Infinite Wealth, le succès est mérité.

Like a Dragon: Infinite Wealth est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.