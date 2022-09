Like a dragon 8, le prochain yakuza arrivera en 2024

Like a Dragon 8, ou Yakuza 8 si vous avez du mal à vous faire au changement de nom de la série intervenu apparemment cette nuit, était bien présent lors de la présentation RGG Summit 2022 pour y dévoiler ses premières vraies infos.

Yakuza 8 est donc Like a Dragon 8

Décidément, les fans de la série anciennement connue sous le nom de Yakuza auront de quoi faire pour les prochaines années. En effet, s’il faudra attendre 2024 pour voir débarquer ce Like a Dragon 8 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC, il y aura tout de même deux autres jeux à faire l’année prochaine entre le remake d’Ishin! inédit en occident et l’épisode Gaiden annoncé juste après.

On a encore peu d’informations sur ce Like a Dragon 8 mais on sait au moins qu’il continuera dans la tournure RPG apportée par l’épisode précédent et son système de combat et que ce teaser se déroule à Kamurocho. On nous le présente également comme le plus gros épisode de la série ce qui nous semblait assez logique vu que Sega n’allait pas annoncer fièrement que son jeu allait manquer d’ambition.

Le grand retour de Kiryu-sama, oui mais à quel prix ?

Le protagoniste sera de nouveau Ichiban Kasuga mais il devra partager la vedette comme cela pouvait arriver un peu plus tôt dans la série. Si l’on a bien compris la traduction simultanée de la présentation, chaque héros aura droit à sa propre équipe. Et si la thèse du jeu est qu’Ichiban a tout son avenir devant lui, l’autre personnage sera au contraire toujours rattrapé par son passé, une description qui colle parfaitement à quelqu’un que l’on connait bien…

Car oui, évidemment, l’autre héros sera bien Kazuya Kiryu pour le plus grand bonheur des fans (ou pas, pour celles et ceux qui estimaient qu’il avait bien mérité sa retraite). Il revient avec un look qui risque d’en décontenancer plus d’un. Ryu Ga Gotoku Studios nous prévient qu’il y a une explication derrière cette coupe de cheveux mais qu’ils préfèrent ne pas trop en dire pour le moment.

Au Japon, ils passent de Ryu Ga Gotoku 8 à Ryu Ga Gotoku 8

Au cas où, on va revenir sur le changement de nom de la série puisque ce n’est pas banal. Au Japon, la série a toujours été nommée Ryu Ga Gotoku qui se traduit littéralement en anglais par Like a Dragon. Mais on imagine aisément les employés de Sega America avoir un peu de mal à trouver une bonne traduction et donc plutôt se rabattre sur un mot beaucoup plus évocateur pour l’imaginaire du reste du monde.

Il est vrai que nos héros sont plus souvent des anciens yakuzas qui essayent de rompre tout lien avec cet univers et on suppose que l’équipe aurait bien envie d’élargir un peu plus son univers comme c’est par exemple le cas avec Judgment. On ne va pas vous cacher qu’il faudra un petit temps d’adaptation pour s’y faire et qu’on aurait aimé quelques mots du studio au lieu de faire comme si de rien n’était.

Mais tout cela ne nous empêchera pas d’attendre avec impatience la sortie de Like a Dragon 8 en 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (Steam et Windows Store).