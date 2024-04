Le prochain jeu Like a Dragon est déjà en préparation, mais ça ne sera pas Kiwami 3

Kiwami 3 a tout de même des chances d’arriver un jour

Like a Dragon: Infinite Wealth n’est sorti qu’il y a deux mois, mais le travail a repris chez RGG Studio qui pense à la suite. Le directeur de la série, Masayoshi Yokoyama, a ainsi annoncé que les castings pour le prochain Like a Dragon sont désormais ouverts, et qu’ils se dérouleraient de la même manière que pour les castings de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, qui consistait à recruter des actrices pour les faire apparaitre en jeu dans des séquences en live-action.

Ce que l’on apprend surtout, c’est que ce nouvel épisode ne sera pas Kiwami 3. La volonté de refaire le troisième épisode de la saga n’est pas remise en cause pour autant, bien au contraire. Yokoyama indique même que Kiwami 3 existera bien un jour : « Je vais juste dire que je pense que nous ferons Kiwami 3 un jour. Je pense que ça arrivera tôt ou tard. »

En attendant, les paris sont lancés quant à l’identité du prochain épisode de la série.