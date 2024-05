Avis aux collectionneurs

Même si on peut trouver pas mal de choses à redire sur les remasters en eux-mêmes, la trilogie Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (de son nom complet et absurde) a permis aux fans de la saga de replonger dans leurs souvenirs tout en ayant quelques options de confort afin de rendre l’expérience plus moderne. Et histoire de renforcer davantage ce sentiment de nostalgie, autant posséder les jeux en boîte comme à l’époque.

Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment vont donc sortir la compilation dans une édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 24 septembre prochain. Cette version classique est vendu au prix de 34,99 €, et déjà disponible en précommande sur Amazon.

Une version boîte classique qui suffira pour certains, tandis que d’autres voudront se tourner vers l’édition Deluxe sur PS5 et Switch, qui comprendra les éléments suivants pour 54,99 € :

Un steelbook exclusif

Un livre de cartes d’exploration de 80 pages comprenant toutes les cartes des niveaux des 3 jeux ainsi que leurs extensions

Téléchargement numérique de la bande originale officielle + CD de musique des meilleurs musiques

Tous les contenus sont emballés dans une boîte pliante de collection

Une édition collector très limitée

Notez également qu’il existe une édition collector, qui n’est pas encore listée chez un revendeur français pour le moment. Cette version est distribuée par Limited Run Games et ne sera en vente que jusqu’au 23 juin pour le prix de 199$. Vous y retrouverez :

Une copie physique du jeu

Un steelbook

La bande-son sur disques

Un livre de cartes

Des cartes premiums

Trois figurines de Lara avec son modèle 3D tout en polygones

Trois posters

Des répliques des armes à feu de Lara dans leur cadre

Rendez-vous donc par la case import chez Limited Run Games si vous souhaitez vous procurer cette édition.