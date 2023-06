Persona 3 Reload s’officialise en vidéo

Persona 3 Reload a ouvert le bal des annonces Atlus

Rien à signaler si vous aviez déjà vu le trailer tourner sur les réseaux sociaux depuis quelques jours en dehors de pouvoir profiter de la vidéo en bonne qualité. On retrouve bien pour l’instant l’aventure originale du Persona 3 de base mais avec des graphismes qui le rapprochent de Persona 5 même s’il utilise l’Unreal Engine plutôt que le moteur de ce dernier.

Pour l’instant, le site officiel qui a déjà ouvert ses portes n’évoque que les sorties Xbox One, Xbox Series et PC mais on se doute bien qu’il arrivera aussi sur d’autres plateformes comme au moins la PS4 et la PS5. Il faut dire que même la phrase de description du trailer sur Youtube ne parle pas d’exclusivité mais dit que ce classique du JRPG revient sur « les consoles modernes ».

Quoiqu’il en soit il est prévu pour début 2024 et sera directement dans le Game Pass, tout comme l’est le remaster de Persona 3 Portable arrivé en janvier. Même si on vous recommandait plutôt d’attendre ce remake si réclamé, cela pourra peut-être vous aider à avoir une première idée sur cette aventure vous mettant dans la peau d’un lycéen qui doit gérer son quotidien entre les cours, ses amis et la lutte contre les forces du mal.

Persona 3 Reload arrivera donc début 2024 sur Xbox One, Xbox Series et PC mais si vous espérez plus d’informations, sachez qu’Atlus aura un panel le 3 juillet lors de l’Anime Expo 2023 pour nous en dire plus sur ce projet et sur Persona 5 Tactica.