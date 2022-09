Like a Dragon 8

Like a Dragon 8 (ou Yakuza 8) est un RPG développé par Ryu Ga Gotoku Studio et édité par SEGA. Bien qu'on en sache encore assez peu sur ce nouvel épisode principal de la célèbre licence japonaise, celui-ci devrait se dérouler à Kamurocho en compagnie d'Ichiban Kasuga (Yakuza : Like a Dragon) qui partagera la tête d'affiche avec un personnage bien connu des fans de la saga : Kazuma Kiryu.