Metaphor: ReFantazio : le Project Re Fantasy sortira en 2024

Metaphor: ReFantazio pour le triplé

Si vous ne connaissez pas (ou aviez oublié depuis tout ce temps), Project Re Fantasy était le nouveau projet des créateurs de Persona 3, 4 et 5, à savoir le directeur Katsura Hashino, le character designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro. Le trio avait quitté le P-Studio, l’équipe interne qui gère Persona chez Atlus pour s’éloigner un peu de la licence mais pas trop quand même, en lançant leur Studio Zero.

En effet, si la lassitude était grande chez eux, on notait aussi une volonté de ne pas totalement abandonner leur formule. Et il faut dire que cela se remarque très fortement en voyant cette bande-annonce. Outre le style très reconnaissable de Soejima, on repère dans l’interface la présence d’une date ce qui semble indiquer que l’on suivra de nouveau le quotidien d’un protagoniste.

En attendant Persona 6

Et le menu de pause est extrêmement similaire avec juste un « Follower » qui vient se placer là où sont d’habitude les Social Links ou les Confidents des Persona et effectivement, on repère bien une scène nous montrant forger un lien avec les autres personnages, lien qui aura d’ailleurs plusieurs niveaux. Les statistiques sociales sont également toujours là.

Devant une telle similitude, on se demande un peu ce qui va changer niveau gameplay et on peut déjà au moins dire que le bestiaire ne sera pas le même, pour les adversaires comme pour les invocations. On croit d’ailleurs comprendre que les arcanes du Tarot sont ici remplacées par les Archétypes comme Guerrier, Voleur ou Chevalier.

Le héros aura l’Archétype du Seeker mais on le voit déjà dans l’Académie qui remplace la Velvet Room pour en apprendre d’autres et gérer ses capacités. On remarque aussi que ses coéquipiers n’ont pas forcément le même Archétype d’un combat à l’autre dans le trailer, peut-être un signe qu’il y aura plus de flexibilité dans ce Metaphor: ReFantazio.

Metaphor: ReFantazio > Final Fantasy 16

On va avouer que l’on s’est beaucoup concentré sur le gameplay jusqu’à présent pour ce Persona dans un monde d’Heroic Fantasy avec un peu de technologie/steampunk. C’est logique puisque justement la bande-annonce n’aide pas vraiment à cerner facilement son intrigue vu tout ce qui est balancé comme ça sans trop de contexte.

On comprend juste que l’on incarne un mystérieux garçon accompagné d’une petite fée nommée Gallica. Ils seront rejoint dans leur quête par un homme avec des cornes nommé Strohl, une elfe du nom de Hulkenberg et une étrange créature faisant penser à un lapin et qui s’appelle Heismay.

On ne sait pas encore quelle sera exactement leur mission mais visiblement, le royaume va bien mal quand on constate les étranges phénomènes, les monstres et le sort du roi qui laisse le trône vacant. Mais la grande question est surtout de savoir à quel point on sera libre dans cette aventure. A première vue, on pourra plus explorer le pays plutôt que de rester dans quelques rues d’une même ville mais attendons une confirmation.

Tout comme on attendra plus d’informations sur la sortie. Officiellement, Metaphor: ReFantazio arrivera en 2024 sur Xbox Series et PC mais on suppose forcément que la PlayStation 5 sera aussi concernée et qu’Atlus laisse juste une exclusivité temporaire au moins sur la communication du jeu. Sachez que le jeu aura droit à un stream dédié le 20 juin à 15h, heure française.