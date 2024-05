Guide Hellblade 2

Dans cette première section, vous retrouverez nos soluces, astuces et guides de Senua’s Saga: Hellblade II mais également quelques liens utiles pour tout savoir du titre. Notez que cette liste devrait être régulièrement mise à jour.

FAQ Senua’s Saga: Hellblade II

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet de Senua’s Saga: Hellblade II. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II nous raconte la suite des aventures de Senua, une guerrière celte en proie à ce qu’elle appelle des Furies, des voix dans sa tête, signe d’une psychose interne. Après l’échec de sa quête au coeur du Helheim pour tenter de ramener son défunt compagnon à la vie, la jeune femme se lance dans une quête de vengeance et se promet à elle-même que jamais plus de nouveaux esclaves périront sous les lames des hommes venus du Nord.

Sur une île islandaise, Senua va devoir malgré elle nouer des alliances pour avancer encore plus profondément, affronter des créatures monstrueuses et des esclavagistes assoiffés de sang dans le seul but d’accomplir sa quête en compagnie de ses Furies toujours plus présentes.

Quand et où sort Senua’s Saga: Hellblade II ?

Senua’s Saga: Hellblade II sera disponible le 21 mai 2024 sur PC (via Steam) et Xbox Series X/S, uniquement en version dématérialisée, sans édition collector ou goodies annoncés. Le jeu sera présent dès son lancement dans le Xbox Game Pass.

Faut-il avoir joué au premier jeu pour comprendre l’histoire de cette suite ?

Jouer à Senua’s Saga: Hellblade II sans avoir joué au premier opus est possible, un récapitulatif des événements étant présents en début de partie. Mais si vous voulez un brin de mémoire, vous pouvez visionner la vidéo proposée par les développeurs quelques jours avant la sortie du jeu ou lire les quelques lignes ci-dessous.

Bien que ses voix soient présentes depuis sa tendre enfance, héritées de sa mère elle-même atteinte de cette « malédiction », Senua apprend à vivre avec aux côtés de sa mère et de son père, très dur. Alors que sa mère est accusée de sorcellerie et se fait brûler au bûcher, Senua se renferme davantage dans ses craintes et subit les violences de son père convaincu qu’elle causera les mêmes désagréments que sa femme.

Il l’isole donc du reste de la colonie où elle grandira renfermée sur elle-même. Mais alors qu’elle reprend goût à la vie et peut désormais sortir, Senua aperçoit un jeune homme, Dillion, et se découvre une attirance pour lui. Pour attirer son attention, elle s’entraîne sans relâche à l’épée et est choisie par Dillion pour le seconder.

Elle décide de confronter son père et s’enfuit loin avec Dillion où ils filent le parfait amour. Mais quand elle apprend que son village natal a été attaqué par les hommes du Nord et que son père a succombé, elle se persuade que sa malédiction en est responsable et fuit pour ne pas infliger le même sort à Dillion qu’elle aime tant. Malheureusement, les hommes du Nord débarquent et offrent Dillion en sacrifice, un leg de sang, laissant Senua seule en pleine psychose dont elle ne sortira plus jamais.

Convaincue de pouvoir rencontrer et convaincre Hela la déesse du Helheim de ramener Dillion à la vie, Senua parcourt les diverses terres la séparant de son objectif, en tuant au passage deux dieux très puissants. Après avoir récupéré une épée bénie et traversé 4 épreuves, Senua se présente devant Hela. Mais son souhait ne peut être entendu et Senua prend conscience qu’il en est ainsi et qu’elle n’est en rien responsable de la mort de son défunt époux. Ayant accepté son sort et désirant mieux vivre avec sa psychose, la jeune femme se fait une promesse : plus personne ne périra sous les lames des hommes du Nord.

Comment se compose le gameplay de Senua’s Saga: Hellblade II ?

Les jeux de la saga Hellblade ne sont pas connus pour être très nerveux en terme d’action. Plutôt partisans de la contemplation et du photoréalisme, les jeux nous transportent au coeur de paysages recomposés presque à l’identique par les développeurs, après de vastes voyages en Islande pour mettre en œuvre un travail d’orfèvrerie conséquent.

Des énigmes viennent également joncher le terrain et l’aventure de Senua, souvent environnementales ou liées à la perspective, il vous faudra également observer attentivement votre environnement pour triompher. Les combats sont également présents dans Senua’s Saga: Hellblade II mais ne constituent pas le coeur même du gameplay. Souvent jugés trop « mous » et trop imprécis, les développeurs doivent absolument renverser la vapeur avec ce nouvel opus. A vous les parades, esquives et frappes lourdes dans des duels mis en scène comme jamais auparavant d’après les premiers retours et les vidéos des développeurs.

Combien de temps dure l’aventure de Senua’s Saga: Hellblade II ?

D’après les développeurs, la nouvelle aventure de Senua sur les terres islandaises devrait vous prendre environ 8h de votre temps, soit l’équivalent du premier jeu. Cette donnée devra être vérifiée lors du test final paraissant à la sortie du jeu.

Qu’est-ce que l’audio binaural ?

Pour mettre en avant la psychose de Senua et les Furies intérieures qu’elle entend en permanence pour la conseiller, la rassurer, donner leur avis etc., le studio Ninja Theory fait appel à la technologie de l’audio binaural, c’est à dire avec deux micros, dont le son est redirigé indépendamment dans chacune des oreilles. Cela permet de localiser parfaitement la provenance des sons mais aussi de provoquer le même sentiment ressenti par Senua chez les joueurs et joueuses. Jouer avec un casque ou des écouteurs est donc primordial pour vivre pleinement l’expérience.

Qu’est-ce que la Photogrammétrie ?

Pour accomplir son souhait d’un photoréalisme presque total, les équipes de Ninja Theory se sont rendues plusieurs fois en Islande pour cartographier à l’aide de drone et autres appareils photos des lieux précis des îles islandaises et dans une précision extrême pour pouvoir les reproduire presque à l’identique dans le jeu. En résulte des paysages saisissants de réalisme et d’une précision presque chirurgicale.

Quelles sont les configurations requises et recommandées pour jouer sur PC ?

Voici les configurations demandées par Ninja Theory pour faire tourner le jeu au minimum ou au contraire à son maximum de potentiel. A noter que le jeu est compatible avec les écrans ultra-wide et aussi avec les technologies DLSS3, FSR3 ou encore XESS 1.3, pour davantage d’optimisations.

CONFIGURATION MINIMUM – 1080p

Processeur : Intel I5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique : Nvidia GTX 1070 ou AMD RX 5700 ou Intel Arc A580

VRAM : 6 Go

RAM : 16 Go

Stockage : 70 Go SSD

CONFIGURATION MEDIUM – 1080p

Processeur : Intel I5-9600 ou AMD Ryzen 5 3600X

Carte graphique : Nvidia GTX 2070 ou AMD RX 5700 XT ou Intel Arc A580

VRAM : 8 Go

RAM : 16 Go

Stockage : 70 Go SSD

CONFIGURATION RECOMMANDEE – 1440p

Processeur : Intel I7-10700K ou AMD Ryzen 5 5600X

Carte graphique : Nvidia GTX 3080 ou AMD RX 6800XT ou Intel Arc A770

VRAM : 8 Go

RAM : 16 Go

Stockage : 70 Go SSD

CONFIGURATION TRES ELEVEE – 4K

Processeur : Intel I5-12600 ou AMD Ryzen 7 5700X

Carte graphique : Nvidia GTX 4080 ou AMD RX 7900 XTX

VRAM : 12 Go

RAM : 16 Go

Stockage : 70 Go SSD

En bref