Like a Dragon déjà en promotion

Il fait partie de nos coups de coeur pour ce début d’année. Like a Dragon: Infinite Wealth est un RPG qui fait suite à Yakuza Like a Dragon, mais qui peut tout de même se jouer sans avoir fait ce précédent opus. Avec ses combats dynamiques au tour par tour, son ambiance à la fois sérieuse et décalée, son monde se déroulant à Hawaï, il est l’un des grands titres à ne pas manquer. Si vous ne l’aviez pas encore, surprise, il est en promotion sur Amazon.

Pour quelques jours (quelques heures ?) seulement, Amazon propose une réduction sur Like a Dragon: Infinite Wealth qui passe à 31.99€ au lieu des 49.99€. Cette promotion s’inscrit dans l’opération des ventes flash du printemps, ce qui sous-entend que la réduction ne va pas durer longtemps. Pour rappel, commercialisé fin janvier au tarif d’une soixantaine d’euros, on peut actuellement le trouver entre 40 et 50€, ce qui en fait une offre très intéressante.

Mais mieux encore : Carrefour le propose actuellement à seulement 29.99€ (sauf PS4). On ne sait pas si c’est pour déstocker ou faire face aux promotions Amazon mais l’on imagine que c’est une occasion encore meilleure pour les personnes qui ont l’habitude de commander chez le revendeur bleu et rouge. Attention, commande uniquement selon stock et mode de retrait.

Si vous découvrez le titre, sachez que Like a Dragon: Infinite Wealth est un RPG sorti fin janvier. On y retrouve Ichiban Kasuga, protagoniste du dernier épisode, dans une nouvelle aventure, accompagné par ses amis mais aussi par Kazuma Kiryu, héros des précédents Yakuza, qui effectue son retour en tant que deuxième personnage principal de l’aventure. Le titre reprend la formule des RPG initiée par Like a Dragon, tout en y ajoutant quelques nouveautés. On y retrouve aussi les mini-jeux qui font le sel de la série Yakuza. Avec ses dizaines (si ce n’est centaines) d’heures de contenus au programme, vous en aurez pour votre argent. Vous pouvez aussi consulter notre test.