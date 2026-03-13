Life is Strange: Reunion : Le jeu d’aventure narratif dévoile un trailer de gameplay nostalgique pendant le Future Games Show

Lancement toujours prévu le 26 mars 2026

Durant un peu plus de trois minutes, cette bande-annonce rappellera forcément des souvenirs aux fans du tout premier opus de la saga puisque, dans celle-ci, Max Caulfield utilise son pouvoir d’origine l’aidant à « rembobiner » le temps, dans le but d’obtenir des informations diverses et variées dans une soirée étudiante. C’est également l’opportunité de la voir essayer se réconcilier avec son ami d’enfance Chloé Price, en vue de reformer le duo iconique du titre commercialisé en 2015. En revanche, cette vidéo n’inclut aucune phase mettant en avant la capacité de l’héroïne à voyager entre les réalités, comme c’était le cas dans Life is Strange: Double Exposure.

Rendez-vous le 26 mars prochain pour découvrir Life is Strange: Reunion sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, nous y retrouverons donc Max et Chloé qui vont devoir s’entraider afin d’empêcher un mystérieux et terrible incendie de ravager l’université de Caledon. Nous aurons besoin d’alterner entre les deux personnages pour résoudre cette sombre affaire et nous serons confrontés à différentes décisions plus ou moins difficiles à prendre qui devraient avoir des conséquences sur le déroulement de l’intrigue.