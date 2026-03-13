Life is Strange: Reunion : Le jeu d’aventure narratif dévoile un trailer de gameplay nostalgique pendant le Future Games Show

Si l’éditeur français Don’t Nod a profité du Future Games Show diffusé hier soir pour dévoiler la date de sortie d’Aphelion, la franchise qui lui a permis de se faire connaitre à l’international, Life is Strange, a aussi participé à l’événement pour donner des nouvelles de Life is Strange: Reunion. Attendu d’ici la fin du mois sur PC et consoles, le prochain jeu d’aventure narratif de Deck Nine et Square Enix a saisi l’occasion afin de nous partager un trailer de gameplay sentant la nostalgie à plein nez.

Jaquette de Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/03/2026

