La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins
Non content de préparer le retour iconique de Max et Chloe dans le jeu Life is Strange: Reunion, Square Enix projette également de retranscrire les aventures des deux jeunes femmes sur le petit écran à l’aide d’une série télévisée, produite par Story Kitchen et Amazon, ce dernier étant décidément sur tous les coups lorsqu’il s’agit d’adaptations de jeux. Variety nous apprend aujourd’hui qui sont les actrices qui ont été choisies pour porter ce projet sur leurs épaules.
L’actrice de Max devrait logiquement donner de la voix
On sait donc qui va incarner en chair et en os les deux héroïnes de la saga Life is Strange dans la série TV du même nom. Maisy Stella va donc prêter ses traits à Chloé, tandis que Max sera ici interprétée par Tatum Grace Hopkins.
La première s’est faite connaître pour la série Nashville dans laquelle elle est apparue plusieurs années. Elle a également un passif de chanteuse (de country), ce qui a sans doute joué un rôle dans ce casting, histoire de lui refourguer plus facilement une guitare à la main. La seconde est encore relativement inconnue et fera donc ses premiers vrais grands pas dans le monde de la télévision via ce rôle (après plusieurs années à Broadway).
On ignore encore le reste du casting, la production étant à peine entamée sur ce projet. Pas encore de date de diffusion non plus, mais maintenant que la série a trouvé ses deux actrices principales, les choses devraient s’accélérer. Rappelons que Life is Strange:Reunion sortira quant à lui le 26 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 26/03/2026