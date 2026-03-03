La série TV Life is Strange trouve sa Max et sa Chloé avec Maisy Stella et Tatum Grace Hopkins

L’actrice de Max devrait logiquement donner de la voix

On sait donc qui va incarner en chair et en os les deux héroïnes de la saga Life is Strange dans la série TV du même nom. Maisy Stella va donc prêter ses traits à Chloé, tandis que Max sera ici interprétée par Tatum Grace Hopkins.

La première s’est faite connaître pour la série Nashville dans laquelle elle est apparue plusieurs années. Elle a également un passif de chanteuse (de country), ce qui a sans doute joué un rôle dans ce casting, histoire de lui refourguer plus facilement une guitare à la main. La seconde est encore relativement inconnue et fera donc ses premiers vrais grands pas dans le monde de la télévision via ce rôle (après plusieurs années à Broadway).

First poster for Amazon Primes 'Life is Strange' TV series.variety.com/2026/tv/news… — Knoebel (@knoebel.bsky.social) 2026-03-03T17:18:13.195Z

On ignore encore le reste du casting, la production étant à peine entamée sur ce projet. Pas encore de date de diffusion non plus, mais maintenant que la série a trouvé ses deux actrices principales, les choses devraient s’accélérer. Rappelons que Life is Strange:Reunion sortira quant à lui le 26 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.