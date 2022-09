Accueil » Actualités » On a joué à Lies of P : Le Souls-Like Pinocchio nous a séduit, tout savoir en vidéo

La sensation de la dernière Gamescom, c’était sans aucun doute Lies of P. Le Souls-like très inspiré par Bloodborne s’est enfin laissé approcher et il a fait preuve de plus d’ambition que prévu, avec un trailer impressionnant qui laissait entrevoir un joli challenge.

De notre côté, nous étions sur place pour jouer à Lies of P directement sur le salon allemand, avec une première démo qui nous a convaincu, comme on a pu l’écrire dans notre preview. Vous pouvez maintenant retrouver toutes nos impressions sur le jeu avec notre aperçu en vidéo, qui contient des extraits de gameplay issus de la démo de la Gamescom.

Lies of P sortira dans le courant de l’année 2023. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.