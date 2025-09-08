Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 septembre (Borderlands 4, Garfield Kart 2…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Les sorties de la semaine
Pendant que beaucoup jouent encore à Hollow Knight Silksong, d’autres attendent avec impatience quelques jeux à venir cette semaine. La sortie la plus notable est bien entendu celle de Borderlands 4, qui fait suite à un troisième épisode qui n’aura pas mis tout le monde d’accord. On notera également la sortie d’un jeu Dragon Ball qui est un peu passé sous le (Dragon) radar, ainsi qu’un autre concurrent sur le marché des jeux de karts, qui ne manquent décidément pas cette année.
Voici la liste des sorties jeux vidéo majeures à ne pas manquer cette semaine :
9 septembre
- Firefighting Simulator: Ignite (PC, PS5, Xbox Series)
- Kingdom Come: Deliverance 2 – Legacy of the Forge (PC, PS5, Xbox Series)
- Dragon Ball: Gekishin Squadra (PC, PS5, PS4, Switch, iOS, Android)
- Bubsy in: The Purrfect Collection (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Call of the Sea (Switch)
10 septembre
- Garfield Kart 2 – All You Can Drift (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- KARMA: The Dark World (Xbox Series)
- Star Birds (PC)
- Eat the Rich (PC)
- Katanaut (PC)
11 septembre
- Baki Hanma: Blood Arena (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Shape of Dreams (PC)
12 septembre
- Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- EA Sports NHL 26 (PS5, Xbox Series)
- NetherWorld (PC, Switch)
- The Devil is in the Details (PS5, Xbox Series)
On se retrouve prochainement pour le test de Borderlands 4, qui aura aussi droit à son lot de guides et astuces.
Cet article peut contenir des liens affiliés