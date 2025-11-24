Les sorties jeux vidéo de la semaine du 24 novembre (Constance, Of Ash and Steel…)
Et voilà, l’année touche presque à sa fin, ce qui veut dire que vous allez enfin pouvoir vous plonger dans votre backlog sans doute bien trop rempli. Les sorties vont devenir un peu plus rares durant les prochaines semaines, même s’il y aura encore quelques titres à surveiller. On fait ici le point sur les jeux prévus pour cette nouvelle semaine.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, le planning est plutôt léger, et il faut s’attendre à ce que ce schéma se répète jusqu’à la mi-janvier. On notera tout de même quelques jeux intéressants dans le lot, comme Constance, un metroidvania en 2D pas mal attendu grâce à sa jolie direction artistique. La sortie d’Of Ash and Steel sera également à surveiller étant donné les ambitions de ce RPG à la troisième personne, qui laisse pas mal de libertés.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
24 novembre
- Constance (PC)
- Of Ash and Steel (PC)
- Umigame (PC, accès anticipé)
- Solo Leveling: ARISE Overdrive (PC)
25 novembre
- Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- Captain Wayne – Vacation Desperation (PC)
26 novembre
- Afterblast (PC, accès anticipé)
- Detective Instinct: Farewell, My Beloved (PC, Switch)
27 novembre
- Bubble Bobble Sugar Dungeons (PC, PS5, Switch)
- Hail to the Rainbow (PC)
