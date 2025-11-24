Les sorties jeux vidéo de la semaine du 24 novembre (Constance, Of Ash and Steel…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, le planning est plutôt léger, et il faut s’attendre à ce que ce schéma se répète jusqu’à la mi-janvier. On notera tout de même quelques jeux intéressants dans le lot, comme Constance, un metroidvania en 2D pas mal attendu grâce à sa jolie direction artistique. La sortie d’Of Ash and Steel sera également à surveiller étant donné les ambitions de ce RPG à la troisième personne, qui laisse pas mal de libertés.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

24 novembre

25 novembre

26 novembre

27 novembre