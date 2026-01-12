Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 janvier (Trails Beyond the Horizon, Animal Crossing: New Horizon Switch 2…)

Les sorties de la semaine

Comme on pouvait s’y attendre, le vrai top départ des sorties jeux vidéo aura plutôt lieu fin janvier/début février, ce qui veut dire que l’on a ici droit à une semaine plutôt calme. Il y aura quand même de quoi s’occuper avec un JRPG promettant beaucoup d’heures de jeu, avec la sortie de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon en Occident, tandis que d’autres se tourneront vers des jeux indépendants qui profitent de cette période plus calme afin de se faire remarquer.

Voici les sorties jeux vidéo de la semaine à ne pas manquer :

12 janvier

13 janvier

Despelote (Switch)

Hytale (PC, accès anticipé)

14 janvier

15 janvier

16 janvier