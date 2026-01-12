Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 janvier (Trails Beyond the Horizon, Animal Crossing: New Horizon Switch 2…)
L’actualité est repartie de plus belle depuis quelques jours, ce qui veut dire que les sorties jeux vidéo sont elles aussi relancées après un temps de pause durant les fêtes de fin d’année. Les premiers jeux de 2026 nous arrivent encore assez timidement, mais il y a tout de même quelques jeux notables à surveiller d’un coin de l’œil.
Les sorties de la semaine
Comme on pouvait s’y attendre, le vrai top départ des sorties jeux vidéo aura plutôt lieu fin janvier/début février, ce qui veut dire que l’on a ici droit à une semaine plutôt calme. Il y aura quand même de quoi s’occuper avec un JRPG promettant beaucoup d’heures de jeu, avec la sortie de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon en Occident, tandis que d’autres se tourneront vers des jeux indépendants qui profitent de cette période plus calme afin de se faire remarquer.
Voici les sorties jeux vidéo de la semaine à ne pas manquer :
12 janvier
- Big Hops (PC, PS5, Switch)
- Quarantine Zone : The Last Check (PC)
- Confidential Killings (PC)
13 janvier
14 janvier
- Streetdog BMX (PC)
15 janvier
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PC, PS5, PS4, Switch)
- Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)
- DeadCore: Redux (PC)
- Cassette Boy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- Craftlings (PC)
16 janvier
- Brokenlore: Unfollow (PC, PS5)
- One Turn Kill (PC)
