Microsoft dévoile une nouvelle version de la manette Xbox Elite Series 2, disponible en précommande

Depuis des années, les manettes Xbox sont saluées par toute l’industrie, et les manettes Xbox Elite ont permis au constructeur de proposer un vrai accessoire à la pointe du confort qui lui ont permis d’asseoir un peu plus sa maitrise sur le sujet. La Xbox Elite Series 2 a aussi connu un grand succès, et Microsoft souhaite continuer à capitaliser là-dessus en proposant aujourd’hui à la vente une nouvelle version de cette manette, plus abordable.

Où précommander la Xbox Elite Series 2 Core ?

Cette Xbox Elite Series 2 Core permet à celles et ceux qui disposent d’un plus petit budget d’avoir accès à une manette très performante, avec des sticks à tension ajustable, sa batterie offrant 40 heures d’autonomie, et des poignées en caoutchouc qui garantissent un confort à toute épreuve.

Cette manette est donc un peu moins complète que la version de base de la Xbox Elite Series 2 : comptez 129,99 € pour l’obtenir, contre 179,99 € pour la manette classique. Un écart qui devrait permettre à beaucoup de personnes de se pencher sur l’achat d’une telle manette, d’autant plus que Microsoft va aussi intégrer cette Xbox Elite Series 2 Core, pour la personnaliser à l’envie.

Mais surtout, il sera possible « d’upgrader » cette manette grâce au Pack de composants interchangeables, qui comprend des sticks interchangeables et des croix et palettes en plus. Ce qui est d’ailleurs aussi très utile si vous souhaitez remplacer les composants de votre manette Xbox Elite Series 2. Ce pack d’accessoire est vendu 59,99 €.

La manette Xbox Elite Series 2 Core et le Pack de composants interchangeables sont tous les deux disponibles en précommande sur le store officiel Xbox, et sortiront le 21 septembre.