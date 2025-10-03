Les Golden Joystick Awards 2025 dévoilent leurs nommés, Clair Obscur: Expedition 33 est le plus représenté

Le RPG manque tout de même les deux meilleures catégories

Si l’on se réfère au nombre de nominations ici, c’est Clair Obscur: Expedition 33 qui est le grand chouchou étant donné que son nom est cité dans 5 catégories (6 si l’on compte le studio en lui-même), plus que n’importe quel autre jeu. Cependant, s’il est bien présent dans des catégories prestigieuses, il n’apparait nulle part dans le « jeu PC de l’année », ni le « jeu Console de l’année ». Mais c’est parce qu’il manque encore la dernière catégorie, « Ultimate Game of the Year », dont la liste des nommés sera annoncée le 3 novembre.

En marge de cela, les productions PlayStation sont plébiscités. Ghost of Yotei, à peine sorti, est nommé 4 fois, tandis que Death Stranding 2 l’est tout autant. Hollow Knight Silksong est évidemment présent quelques fois ici, tout comme Battlefield 6, alors qu’il n’est pas encore sorti (cherchez la logique).

Voici la liste complète des nommés des Golden Joystick Awards 2025, en attendant l’ultime catégorie :

Meilleure narration

Clair Obscur: Expedition 33

Silent Hill f

Blue Prince

Mafia: The Old Country

Lost Records: Bloom & Rage

The Hundred Line – Last Defense Academy

Meilleur jeu multijoueur

Battlefield 6

Peak

Elden Ring Nightreign

Split Fiction

Mario Kart World

Rematch

Meilleurs visuels

Death Stranding 2: On the Beach

Clair Obscur: Expedition 33

The Midnight Walk

Ghost of Yōtei

Sword of the Sea

Assassin’s Creed Shadows

Meilleur jeu indé

Blue Prince

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Wanderstop

Skin Deep

despelote

Herdling

Abiotic Factor

Baby Steps

Caves of Qud

Deep Rock Galactic: Survivor

Meilleur jeu indé auto-édité

Hollow Knight: Silksong

Hades II

Sword of the Sea

Peak

Keep Driving

Spilled!

Lonely Mountains: Snow Riders

Deltarune

Promise Mascot Agency

Consume Me

Meilleur jeu service – PC et consoles

Minecraft

Dead by Daylight

Helldivers 2

Naraka Bladepoint

Satisfactory

Call of Duty: Warzone

Marvel Rivals

Fortnite

Apex Legends

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X

GTA Online

Warframe

Meilleur jeu service – Mobile

Call of Duty: Mobile

Pokémon GO

Subway Surfers

Clash Royale

Honkai: Star Rail

Genshin Impact

Zenless Zone Zero

Roblox

Free Fire

PUBG Mobile

Meilleur remake / remaster

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Trails in the Sky 1st Chapter

The Talos Principle: Reawakened

Gears of War: Reloaded

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Studio de l’année

Team Cherry

Sandfall Interactive

Aggro Crab and Landfall

Bloober Team

Sloclap

Rebellion

Meilleure extension

Indiana Jones et le Cercle Ancien: L’Ordre des Géants

Lies of P: Overture

No Man’s Sky: Voyagers

Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain

Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji

Still Wakes the Deep: Siren’s Rest

Meilleur design audio

Ghost of Yōtei

Battlefield 6

Donkey Kong Bananza

Death Stranding 2: On the Beach

Two Point Museum

Cronos: The New Dawn

Meilleure bande-son

Clair Obscur: Expedition 33

South of Midnight

Silent Hill f

Eriksholm: The Stolen Dream

Deltarune

Sword of the Sea

Meilleur rôle principal

Jennifer English – Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33

Troy Baker – Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien

Tom McKay – Henry dans Kingdom Come: Deliverance II

Alex Jordan – Jan Dolski dans The Alters

Erika Ishii – Atsu dans Ghost of Yōtei

Adriyan Rae – Hazel dans South of Midnight

Meilleur rôle secondaire

Troy Baker – Higgs Monaghan dans Death Stranding 2: On the Beach

Jim High – Erik dans Kingdom Come: Deliverance II

Ben Starr – Verso dans Clair Obscur: Expedition 33

Lucy Griffiths – Alva dans Eriksholm: The Stolen Dream

Logan Cunningham dans Hades II

Marios Gavrilis – Emmerich Voss dans Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur jeu PC

Hollow Knight: Silksong

The Alters

Kingdom Come: Deliverance II

Peak

Abiotic Factor

Dune: Awakening

Meilleur jeu console

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yōtei

Death Stranding 2: On the Beach

Sonic Racing: CrossWorlds

Mario Kart World

Meilleur jeu en accès anticipé

Grounded 2

Schedule I

9 Kings

R.E.P.O.

skate.

White Knuckle

Meilleure plateforme/matériel

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Pro Controller

WD_BLACK SN8100 NVMe SSD

Elgato Facecam 4K

Razer Blade 16

AMD Ryzen 9 9950X3D

Meilleure adaptation

Devil May Cry (Netflix)

Arcane Season 2 (Netflix)

The Last of Us Season 2 (HBO)

A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)

Secret Level (Prime Video)

Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Meilleure bande-annonce

Grand Theft Auto VI – Trailer 2

Battlefield 6 – Official Launch Live Action Trailer

Rhythm Doctor – Official Release Date Trailer

The Expanse: Osiris Reborn – Announcement Trailer

ROMEO IS A DEAD MAN – Announcement Trailer

Kingdom Come: Deliverance II Official CGI Trailer – Live a Life Medieval

Les résultats seront annoncés le 20 novembre prochain. Il est possible de voter sur le site de GamesRadar+.