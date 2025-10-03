Les Golden Joystick Awards 2025 dévoilent leurs nommés, Clair Obscur: Expedition 33 est le plus représenté
Publié le :
Rédigé par Jordan
La logique voudrait que l’on attende au moins la mi-novembre pour commencer à établir une liste des meilleurs jeux de l’année, mais tous les organismes qui décernent des récompenses ne fonctionnement pas forcément comme cela. Certains sont à cheval entre les années civils, comme les Golden Joystick Awards, cérémonie historique du milieu qui vient déjà de dévoiler ses nommés dans chaque catégorie. Et la sélection ne manquera pas de faire réagir.
Le RPG manque tout de même les deux meilleures catégories
Si l’on se réfère au nombre de nominations ici, c’est Clair Obscur: Expedition 33 qui est le grand chouchou étant donné que son nom est cité dans 5 catégories (6 si l’on compte le studio en lui-même), plus que n’importe quel autre jeu. Cependant, s’il est bien présent dans des catégories prestigieuses, il n’apparait nulle part dans le « jeu PC de l’année », ni le « jeu Console de l’année ». Mais c’est parce qu’il manque encore la dernière catégorie, « Ultimate Game of the Year », dont la liste des nommés sera annoncée le 3 novembre.
En marge de cela, les productions PlayStation sont plébiscités. Ghost of Yotei, à peine sorti, est nommé 4 fois, tandis que Death Stranding 2 l’est tout autant. Hollow Knight Silksong est évidemment présent quelques fois ici, tout comme Battlefield 6, alors qu’il n’est pas encore sorti (cherchez la logique).
Voici la liste complète des nommés des Golden Joystick Awards 2025, en attendant l’ultime catégorie :
Meilleure narration
- Clair Obscur: Expedition 33
- Silent Hill f
- Blue Prince
- Mafia: The Old Country
- Lost Records: Bloom & Rage
- The Hundred Line – Last Defense Academy
Meilleur jeu multijoueur
- Battlefield 6
- Peak
- Elden Ring Nightreign
- Split Fiction
- Mario Kart World
- Rematch
Meilleurs visuels
- Death Stranding 2: On the Beach
- Clair Obscur: Expedition 33
- The Midnight Walk
- Ghost of Yōtei
- Sword of the Sea
- Assassin’s Creed Shadows
Meilleur jeu indé
- Blue Prince
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Wanderstop
- Skin Deep
- despelote
- Herdling
- Abiotic Factor
- Baby Steps
- Caves of Qud
- Deep Rock Galactic: Survivor
Meilleur jeu indé auto-édité
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Sword of the Sea
- Peak
- Keep Driving
- Spilled!
- Lonely Mountains: Snow Riders
- Deltarune
- Promise Mascot Agency
- Consume Me
Meilleur jeu service – PC et consoles
- Minecraft
- Dead by Daylight
- Helldivers 2
- Naraka Bladepoint
- Satisfactory
- Call of Duty: Warzone
- Marvel Rivals
- Fortnite
- Apex Legends
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- Warframe
Meilleur jeu service – Mobile
- Call of Duty: Mobile
- Pokémon GO
- Subway Surfers
- Clash Royale
- Honkai: Star Rail
- Genshin Impact
- Zenless Zone Zero
- Roblox
- Free Fire
- PUBG Mobile
Meilleur remake / remaster
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Trails in the Sky 1st Chapter
- The Talos Principle: Reawakened
- Gears of War: Reloaded
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
Studio de l’année
- Team Cherry
- Sandfall Interactive
- Aggro Crab and Landfall
- Bloober Team
- Sloclap
- Rebellion
Meilleure extension
- Indiana Jones et le Cercle Ancien: L’Ordre des Géants
- Lies of P: Overture
- No Man’s Sky: Voyagers
- Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
- Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji
- Still Wakes the Deep: Siren’s Rest
Meilleur design audio
- Ghost of Yōtei
- Battlefield 6
- Donkey Kong Bananza
- Death Stranding 2: On the Beach
- Two Point Museum
- Cronos: The New Dawn
Meilleure bande-son
- Clair Obscur: Expedition 33
- South of Midnight
- Silent Hill f
- Eriksholm: The Stolen Dream
- Deltarune
- Sword of the Sea
Meilleur rôle principal
- Jennifer English – Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker – Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Tom McKay – Henry dans Kingdom Come: Deliverance II
- Alex Jordan – Jan Dolski dans The Alters
- Erika Ishii – Atsu dans Ghost of Yōtei
- Adriyan Rae – Hazel dans South of Midnight
Meilleur rôle secondaire
- Troy Baker – Higgs Monaghan dans Death Stranding 2: On the Beach
- Jim High – Erik dans Kingdom Come: Deliverance II
- Ben Starr – Verso dans Clair Obscur: Expedition 33
- Lucy Griffiths – Alva dans Eriksholm: The Stolen Dream
- Logan Cunningham dans Hades II
- Marios Gavrilis – Emmerich Voss dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleur jeu PC
- Hollow Knight: Silksong
- The Alters
- Kingdom Come: Deliverance II
- Peak
- Abiotic Factor
- Dune: Awakening
Meilleur jeu console
- Donkey Kong Bananza
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yōtei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Mario Kart World
Meilleur jeu en accès anticipé
- Grounded 2
- Schedule I
- 9 Kings
- R.E.P.O.
- skate.
- White Knuckle
Meilleure plateforme/matériel
- Nintendo Switch 2
- Nintendo Switch 2 Pro Controller
- WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
- Elgato Facecam 4K
- Razer Blade 16
- AMD Ryzen 9 9950X3D
Meilleure adaptation
- Devil May Cry (Netflix)
- Arcane Season 2 (Netflix)
- The Last of Us Season 2 (HBO)
- A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)
- Secret Level (Prime Video)
- Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)
Meilleure bande-annonce
- Grand Theft Auto VI – Trailer 2
- Battlefield 6 – Official Launch Live Action Trailer
- Rhythm Doctor – Official Release Date Trailer
- The Expanse: Osiris Reborn – Announcement Trailer
- ROMEO IS A DEAD MAN – Announcement Trailer
- Kingdom Come: Deliverance II Official CGI Trailer – Live a Life Medieval
Les résultats seront annoncés le 20 novembre prochain. Il est possible de voter sur le site de GamesRadar+.
