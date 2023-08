Les Game Awards reviendront en décembre 2023 pour leur dixième édition

Le Summer Game Fest et l’Opening Night Live de cette année n’ont pas été les conférences les plus passionnantes de ces dernières années, mais pour Geoff Keighley, le plus important reste la cérémonie des Game Awards. En plus de récompenser les meilleurs jeux et les artistes de l’industrie, cet événement est surtout l’occasion de présenter tout plein de « World Premiere » qui font le buzz et qui attire des centaines de milliers de spectacteurs à travers Twitch.

On sait maintenant quand l’édition 2023 aura lieu, et ce sera le 7 décembre. Ou plutôt le 8 chez nous, étant donné que la cérémonie a souvent lieu aux alentours de 1 heure de matin en France.

Une édition qui promet d’être assez intéressante puisqu’il s’agira du dixième anniversaire du show. On espère donc que Keighley aura quelques surprises à nous réserve, tout en ne mettant pas trop de côté la remise des prix.

It's official: #TheGameAwards is back live on Thursday, December 7 at @peacock_theater, LA.

Celebrating 10 years and this year's amazing games, along with world premieres and new game announcements.

Public ticket sales and more show details coming this Fall. pic.twitter.com/KV62goGhvg

— The Game Awards (@thegameawards) August 22, 2023