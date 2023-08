Gamescom : Le résumé complet des annonces de l’Opening Night Live

Voici toutes les annonces à retenir de l’Opening Night Live 2023, avec les vidéos pour chaque jeu présenté.

Starfield

Date de sortie : 6 septembre 2023

: 6 septembre 2023 Plateformes : PC – Xbox Series

Quelle meilleure façon de débuter la conférence par la prochaine grosse sortie de l’année ? Starfield était présent sur scène pour inaugurer le show, en commençant par un petit extrait de la bande-son du jeu avec le compositeur en personne. Une performance suivie d’une publicité en live-action qui ne nous montre rien du jeu mais qui saura bien le vendre au grand public. Todd Howard était aussi de la partie, présent pour la première fois à la Gamescom, histoire de passer quelques images de gameplay en fond pendant qu’il nous vantait les mérites du titre.

Little Nightmares III

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Keighley nous avait promis peu de surprises, mais Little Nightmares III en est assurément une. On savait que Tarsier Studios ne s’occupait plus de la licence, mais Bandai Namco n’était pas prêt à l’abandonner. C’est pourquoi le flambeau a été passé à Supermassive Games, le studio derrière Until Dawn et The Dark Pictures. Le jeu sera aussi bien jouable en solo et en coopération, avec de nouveaux personnages, et il est prévu pour 2024.

Black Myth Wukong

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Black Myth Wukong semble se rapprocher de sa sortie, et c’est pour cela qu’il était prêt à faire parler de lui à la Gamescom. Après avoir montré du gameplay ces derniers jours, c’est un trailer qui nous a été proposée, mettant l’accent sur les boss que l’on va rencontrer dans cette aventure. On a même droit à un nouvel extrait contre un boss sanguinaire, qui ne devrait pas faire de cadeaux. Pas de date de sortie à se mettre sous la dent malheureusement.

Killing Floor III

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Autre surprise de la conférence, celle de Killing Floor III. Un nouvel épisode développé par Tripwire Interactive dont on sait peu de choses, si ce n’est que l’on devra zigouiller de nombreux Zeds. Seul un teaser a été dévoilé pour le moment, sans date de sortie, mais avec des plateformes confirmées : Steam, Epic Games Store, PS5 et Xbox Series.

Age of Empire IV Anniversary Edition

Date de sortie : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : Xbox One – Xbox Series

Xbox n’était vraiment pas venu les mains vides car en plus de Starfield, la version console d’Age of Empire IV: Anniversary Edition était au programme. Bonne nouvelle, le jeu s’offre même une sortie surprise en étant disponible dès maintenant sur Xbox One et Xbox Series, directement sur le Game Pass.

Rebel Moon

Un peu de pause dans les jeux avec la présentation du trailer de Rebel Moon, film en deux parties de Zack Snyder prévu sur Netflix en fin d’année. Oui, ce n’est pas ce qui nous intéresse le plus ici, on est bien d’accord. On notera simplement que le jeu prévu dans le même univers se déroulera après les événements du film, autant dire qu’il n’est pas prêt de sortir.

Crimson Desert

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC et consoles

Comment décrire Crimson Desert ? Au départ, le jeu nous apparaissait comme un The Witcher-like, mais maintenant, on ne saurait pas lister tous les jeux dont il s’inspire. Entre un Zelda, Assassin’s Creed, Red Dead Redemption est bien d’autre, le jeu apparaît comme un immense pot-pourri ultra ambitieux, avec beaucoup d’activités à faire et un monde absolument gargantuesque. Impossible de ne pas penser à Tears of the Kingdom en voyant ces îles célestes. Un trailer aussi drôle qu’impressionnant, qui donne vraiment envie de savoir si tout cela est vraiment jouable, ce qui serait un tour de force. Aucune date n’a été annoncée, mais on sait au moins que le jeu est plus vivant que jamais.

Payday 3

Date de sortie : 21 septembre

: 21 septembre Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Puisque sa sortie approche à grands pas, Payday 3 a donné quelques nouvelles avec un nouveau trailer de gameplay, tout en illustrant une mission avec Ice-T (le rappeur, pas la boisson rafraichissante qui fait du bien en période de canicule).

Assassin’s Creed Mirage

Date de sortie : 5 octobre 2023

: 5 octobre 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Assassin’s Creed Mirage a avancé sa date de sortie et n’est plus qu’à quelques semaines de nous dorénavant. Ubisoft a donc profité de cette Gamescom pour nous donner un nouvel aperçu de ce qui nous attend dans cet épisode, en s’attardant un peu plus sur la personnalité de Basim, mais aussi sur les rues de Bagdad, et le tout avec un doublage en arabe pour être encore plus immergé.

Tekken 8

Date de sortie : 26 janvier 2024

: 26 janvier 2024 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Tekken 8 a malheureusement loupé son effet d’annonce. Katsuhiro Harada avait fait le déplacement jusqu’en Allemagne pour annoncer la date de sortie du jeu de combat, mais celle-ci a fuité quelques heures plus tôt. Tekken 8 nous donne donc rendez-vous pour le 26 janvier 2024, et complète son casting de 32 combattants avec pas mal d’anciennes têtes, que vous pouvez voir dans ce nouveau trailer.

Call of Duty Modern Warfare III

Date de sortie : 10 novembre

: 10 novembre Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Comme promis, Call of Duty: Modern Warfare III était présent. Et pas qu’un peu. Les développeurs ont présenté 9 minutes de gameplay issues de la campagne solo histoire de nous montrer une petite portion d’une mission. Une séquence avec de l’infiltration, des échanges de coup de feu, et comme toujours, une mise en scène tournée vers le spectacle. Sortie prévue le 10 novembre sur PC et les deux générations de consoles.

Nightingale

Date de sortie : 22 février 2024

: 22 février 2024 Plateformes : PC

Développés par des anciens de BioWare, Nightingale sera le prochain gros morceau de la scène des jeux des craft et de survie. Cela fait un moment que l’on entend parler du jeu, mais on sait maintenant quand il sera disponible. Du moins, en accès anticipé, et ce sera le 22 février prochain sur PC.

Granblue Fantasy Relink

Date de sortie : 1er février 2024

: 1er février 2024 Plateformes : PC – PS5 – PS4

Granblue Fantasy Relink nous a fait faux bond plusieurs fois, mais il a l’air enfin prêt. Cette fois, le nouveau trailer diffusé par Cygames est accompagné d’une date de sortie pour l’action-RPG, fixée au 1er février 2024. Une édition collector a aussi été dévoilée par la même occasion, avec le début des précommandes.

Zenless Zone Zero + Honkai Star Rail + Genshin Impact

HoYoverse a eu droit à son propre segment pour présenter ses trois jeux du moment, à commencer par Zenless Zone Zero. Un jeu d’action un peu à part qui nous montre quelques images mais qui ne nous donne toujours pas de sortie. Peu de choses à retenir du côté de Genshin Impact si ce n’est des concerts à travers le monde, tandis que Honkai Star Rail débutera les inscriptions pour sa bêta sur PS5 dès demain, le 23 août.

Lords of the Fallen

Date de sortie : 13 octobre 2023

: 13 octobre 2023 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Lords of the Fallen sera l’un des Souls-like à venir tenter sa chance en fin d’année, et ce trailer nous rappelle une fois de plus pourquoi ce titre est peut-être plus attendu que d’autres. Cette bande-annonce se focalise sur l’histoire du jeu et sur l’univers que l’on va traverser, avec les boss qui vont se mettre en travers de notre chemin.

Sonic Superstars + Sonic Frontiers

Date de sortie : 17 octobre 2023

: 17 octobre 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Tout comme Tekken 8, Sonic Superstars a été victime d’une fuite en amont de la conférence, mais Sega a pu confirmer la vraie date de sortie du jeu. Ce sera donc pour le 17 octobre prochain, et le nouveau trailer qui a été diffusé met l’accent sur l’aspect multijoueur du titre, avec la possibilité de jouer en coopération ou de prendre part à des mini-jeux.

En parlant de Sonic, Sonic Frontiers a encore des choses à nous présenter puisqu’il prépare l’arrivée de sa dernière mise à jour massive, nommée « The Final Horizon ». Une dernière aventure aux côtés d’Amy, Tails, Knuckles et même le Dr. Robotnik, qui sortira le 28 septembre.

The First Descendant

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

La bêta du looter-shooter The First Descendant a eu droit à un faux départ, mais le jeu de Nexon nous a fait oublier cela en publiant un trailer massif, qui mise tout sur l’action en plus de nous montrer quelques cinématiques impressionnantes. Pour rappel, la bêta du jeu arrivera le 19 septembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.

Fort Solis

Date de sortie : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC – PS5

Pas besoin de s’attarder sur Fort Solis, un jeu d’aventure horrifique qui a simplement présenté son trailer de lancement. Pour en savoir plus sur le jeu, sachez que notre test est déjà disponible.

Expeditions: A Mudrunner Game

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Focus Entertainment ont fait acte de présence en dévoilant Expeditions: A Mudrunner Game, un nouveau jeu qui fait la part belle aux escapades tout terrain. Chapeautée par Saber Interactive, déjà à l’oeuvre sur les précédents MudRunner, cette simulation est prévue pour 2024 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch et permettra aussi d’utiliser des gadgets comme un drone pour localiser les objectifs aux alentours.

The Crew Motorfest

Date de sortie : 14 septembre 2023

: 14 septembre 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Ubisoft avait un autre jeu à présenter ce soir avec The Crew Motorfest, troisième épisode de la licence de jeux de courses. Au programme, des images in-game et rien de très neuf, étant donné que cette vidéo nous rappelle surtout que le titre est amené à sortir dans quelques jours seulement.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Date de sortie : 26 septembre 2023

: 26 septembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

L’une des stars de la soirée était Cyberpunk 2077 avec son extension Phantom Liberty. Un nouveau trailer nous a présenté ce qui nous attendait dans cette nouvelle aventure, qui devrait permettre au jeu d’exprimer son vrai potentiel. Et pour ne pas laisser celles et ceux qui ne veulent pas payer un DLC, CD Projekt Red intégrera pas mal de modifications de gameplay (affrontements véhiculés, nouvelles armes, police modifiée…) dans le jeu de base via la mise à jour 2.0. Du moins, sur les consoles de nouvelle génération.

Stormgate

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

On en attendait peut-être un peu plus de Stormgate, jeu de stratégie en temp réel développé par des anciens de chez Blizzard. Le studio s’est contenté d’un journal de développeurs sans vraie annonce à la clé, si ce n’est nous montrer une race d’envahisseurs aliens nommée « Infernal Host ».

Last Epoch

Date de sortie de la mise à jour : 7 septembre 2023

: 7 septembre 2023 Plateformes : PC

Si Diablo IV ne vous contente pas, vous pouvez vous tourner vers Last Epoch qui continue son petit bonhomme de chemin. Sa version 1.0 se rapproche à grands pas, mais avant cela, on découvrira sa version 0.9.2, prévue pour le 7 septembre et centrée sur les runes de pouvoir.

Marvel Snap

Date de sortie : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC – Android – iOS

L’un des meilleurs jeux mobiles sortis l’année dernière arrive enfin sur PC, dès aujourd’hui. Enfin, dans une version optimisée sur PC, étant donné que la version mobile de Marvel Snap était déjà émulée sur Steam via un accès anticipé. On a droit à une vraie sortie en bonne et due forme, en même temps que l’activation des Twitch Drops pour le titre.

Warhaven

Date de sortie : PC

: PC Plateformes : 21 septembre 2023

On a l’impression de le voir passer dans toutes les conférences de ces derniers mois, donc retrouver Warhaven ici n’était pas une surprise. Pas de gameplay à découvrir mais le studio derrière le projet n’est pas venu les mains vides, car on sait maintenant que le free-to-play arrivera le 21 septembre.

Mortal Kombat 1

Date de sortie : 19 septembre 2023

: 19 septembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Mortal Kombat 1 n’a maintenant plus vraiment de secrets pour nous maintenant, mais il était impossible de se passer du jeu lors de la Gamescom. On découvre au moins deux personnages en plus pour le casting, à savoir Sindel et Shao Khan, qui viennent faire gicler des gerbes de sang en vidéo.

Ara History Untold

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC

Xbox aime décidément les jeux de gestion et de stratégie, comme on le voit avec Ara History Untold qui a fait son retour après une petite absence. Dans ce jeu, tous vos choix auront une influence et vous modifierez drastiquement l’image du monde. On sait maintenant que le titre est prévu pour 2024.

Diablo IV

Date de sortie de la mise à jour : 17 octobre

: 17 octobre Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Blizzard continue le service après-vente pour Diablo IV avec l’arrivée d’une nouvelle saison celle du sang. 5 boss endgame sont attendus, le tout dans une ambiance vampirique, avec un nouveau personnage à découvrir, Erys (doublé par l’actrice Gemma Chan). Les festivités débuteront le 17 octobre.

Under the Waves + Dustborn

Quantic Dream était aussi présent avec son label d’édition pour 3 de leurs jeux. Lysfangha rapidement, pour simplement annoncer un report début 2024 et Under The Waves, pour son trailer de lancement, étant donné qu’il sort la semaine prochaine.

On retient surtout le retour de Dustborn, un jeu d’aventure annoncé en 2020 qui est revenu avec une nouvelle bande-annonce. Pour rappel, il s’agit d’un titre surtout axé sur la narration qui nous propose un road-trip dans une Amérique uchronique avec un style comics très sympathique. Sortie en 2024.

Thank Goodness You’re Here!

Date de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – Switch

C’était la bulle d’air frais du show, aussi inattendue que délirante. On ne saurait pas trop comment décrire Thank Goodness You’re Here!, mais son éditeur le présente comme un « comedy slapformer », ce qui n’a pas beaucoup plus de sens, vous en conviendrez. On sait simplement que l’on devrait explorer une ville pour venir en aide à ses habitants via diverses tâches complétement barrées, le tout avec un style visuel accrocheur.

Alan Wake 2

Date de sortie : 27 octobre 2023

: 27 octobre 2023 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Alan Wake 2 avait la lourde tâche de conclure l’émission, ce qui est un peu étrange, même pour une édition présentée sans grande surprise. Néanmoins, les fans de l’écrivain maudit seront certainement ravis de voir une nouvelle séquence (avec quelques bouts en live-action) qui se concentre cette fois-ci exclusivement sur le personnage principal, plus tourmenté que jamais.

Encore une fois, l’Opening Night Live apparaît comme une conférence moyenne qui ne marquera pas les annales. Si des jeux intéressants ont été présentés, le rythme en dents-de-scie est ponctué par quelques passages inutiles, rendant le visionnage peu digeste. Une édition qui aura réservé une ou deux surprises mais dont on ne se rappellera pas forcément.