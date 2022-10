Moss : Book II sort de son trou de souris avec une sortie sur Steam

La boucle est bouclée : sorti initialement sur PlayStation VR en mars dernier, Moss : Book II, la suite du jeu d’aventure qui met en avant notre adorable souris Quill, est ensuite sorti sur Meta Quest 2 en juillet. Désormais, le titre débarque sur les autres plateformes en réalité virtuelle avec une sortie surprise sur Steam aujourd’hui même. Tout le monde peut ainsi en profiter, tout du moins, à condition d’avoir un casque VR.

Enfin une arrivée sur Steam pour Quill

Ce 20 octobre signe donc l’arrivée de Moss : Book II sur Steam. Le titre est désormais disponible à l’achat au prix de 29.99€. Cela permet aux personnes qui possèdent un Meta Rift, un HTC Vive ou d’un casque Meta avec câble Quest Link d’y jouer via la plateforme de Valve. Dans un communiqué de presse jonché de louanges, le studio n’hésite pas à vanter sans aucune modestie les mérites de leur jeu, en rappelant que la bande-son officielle est en lice pour les Grammys et qu’il est possible de l’écouter sur le site officiel.

Doug Burton, concepteur principal de Polyarc, en rajoute aussi une couche pour faire les éloges (méritées ceci-dit) de son titre : « La franchise Moss est rapidement devenue un « must-play » pour tous les utilisateurs de VR avec son approche unique du jeu à la première personne/co-op, ses environnements absolument époustouflants, sa narration et ses personnages aussi riches que la vie réelle. Les joueurs ont demandé le support de Steam depuis le lancement de Book II, et maintenant nous sommes en mesure de leur apporter l’expérience qu’ils attendaient patiemment sur leurs casques préférés. Et nous sommes impatients de savoir ce qu’ils en pensent. »

Moss : Book II est maintenant disponible sur l’ensemble des plateformes principales de réalité virtuelle. Pour en savoir plus sur les dernières aventures de Quill, vous pouvez consulter notre test complet.